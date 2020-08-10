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Güneyde küçük suç işleyenlere hapis yerine toplumsal hizmet uygulaması

Güneyde küçük suç işleyenlere hapis yerine toplumsal hizmet uygulaması
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Güney Kıbrıs’ta küçük suç işleyenler için hapse göndermek yerine toplumsal hizmette bulunabilecekleri bir uygulama üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki aşırı kalabalık nedeniyle borç, trafik suçları ve küçük çaplı hırsızlık gibi 9 aya kadar hapislik cezası bulunan suçları işleyenler için, mahkemenin vereceği cezanın toplumsal hizmete (kamuya ait alanların temizliği, bahçe peyzajı vb.) dönüştürülebileceğini ve böylelikle cezaevindeki yoğunluğun azaltılabileceğini yazdı.

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