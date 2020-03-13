Güneyde Lefkoşa ve Limasol genel hastaneleri için alınan önlemler

Rum Sağlık Bakanlığı, Bakanlığın, Epidemiyoloji Denetim Birimi ve Devlet Sağlık Hizmetleri Kuruluşu (OKIPI) yetkililerinin çarşamba günü bir araya geldiklerini belirterek, ziyaretçi ve hastalara kapatılan Lefkoşa ve Limasol genel hastaneleri için 15 Mart tarihine kadar alınacak önlemleri karara bağladıklarını duyurdu.



Açıklamada, Lefkoşa Genel Hastanesi Genel Polikliniğinin hastalara hizmet vermeye başlayacağı; ancak 15 Mart tarihinde kadar (Pazar günü) tüm ameliyatların ve hastaneye girişlerin iptal edildiği belirtildi.

Bu arada, Kardiyoloji Kliniği ameliyatlara geçici olarak ara verdi, hastalar durumlarına göre taburcu edildi. Acil kalp ameliyatları, devlet ödemesiyle özel sektör tarafından yapılıyor.

