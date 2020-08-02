Güney Kıbrıs'ta referans hastane olarak faaliyetlerine devam eden Mağusa Genel Hastanesi'nde altı hastanın tedavi gördüğü açıklandı.
Yapılan açıklamada yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen bir hastanın cumartesi sabahı diğer tüm Covid-19 hastalarıyla birlikte Çocuk Koğuşuna transfer edildiği belirtildi.
Öte yandan cuma günü bir hastanın yapılan testin negatif çıkması sonucu taburcu edilerek evine gittiği açıklandı.
Güneyde Mağusa Hastanesinde altı hasta tedavi görüyor
Güney Kıbrıs'ta referans hastane olarak faaliyetlerine devam eden Mağusa Genel Hastanesi'nde altı hastanın tedavi gördüğü açıklandı.
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