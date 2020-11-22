Güneyde maskeli bir grup okulda broşür dağıttı

Lefkoşa’da dün yaklaşık 30-40 kişiden oluşan maskeli bir grubun, ders saati içerisinde Dasupoli Lisesi’ni basarak, üzerinde sloganların yazılı olduğu broşür dağıttı.

Alithia gazetesi, Cuma sabahı saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olayda, maskeli kişilerin ellerindeki broşürleri sınıflara attıklarını ve okuldan çıktıklarını belirterek, okulda herhangi bir hasara yol açmadıklarını yazdı.

Haberde, sloganların ne olduğuna dair detay verilmezken, Rum Eğitim Bakanlığı’nın olayı kınadığı ve çete eylemlerine izin vermeyeceğini açıkladığı kaydedildi.