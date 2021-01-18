Güneyde mücadele sürüyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken dün üç kişi daha hayatını kaybetti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta korona virüs mücadelenin devam ettiği dün 157 yeni pozitif vaka tespit edilmesine karşın 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, dün Pazar olması sebebiyle gerçekleştirilen toplam test sayısının 5 bin 797 gibi diğer günlere nazaran daha düşük kalmasından ötürü vaka sayılarının da düşük çıktığı yorumunda bulunurken, hayatlarını kaybeden üç kişiden birinin 83 yaşındaki bir kadın, diğer ikisinin ise 67 ve 89 yaşlarında iki erkek hasta olduklarını vurguladı.

Hastanelerdeki doluluk oranının da kritik düzeyde seyretmeye devam ettiğini aktaran gazete, 208 kişinin hastanelerde tedavi gördüklerini, bunlardan 56’sının durumunun kritik olduğunu belirtti.