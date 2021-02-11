Güneyde mülteci kampında yine olay çıktı

Larnaka Kaza Mahkemesinin, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Larnaka ve Lefkoşa Rum kesiminde tespit edilen mühimmat ve uyuşturucuyla ilgili olarak, Rum polisinin soruşturmalarına kolaylık sağlamak amacıyla, Larnaka sakini 36 yaşındaki bir şahsın 4 gün, 32 yaşındaki bir şahsın da 8 gün gözaltında kalmasına karar verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlar sonucunda, bir ateşli silah, bir miktar fişek, yarım kilo patlayıcı madde, iki elektronik fünye, yaklaşık 2 buçuk kilo kenevir ve uyuşturucu imalatı ve paketlemesinde kullanılan çeşitli şeyler ele geçirildiğini ekledi.

MÜLTECİ KAMPINDA YİNE OLAY ÇIKTI

Öte yandan Alithia gazetesi, mültecilerin tutulduğu Purnara’daki kampta, mülteciler ile polisler arasında dün akşamüzeri yine olay çıktığını yazdı.

Gazete, İltica Hizmetleri üyelerinin mültecilerle bazı konuları görüşmek için dün kampa gittiğini; mültecilerin ise görevlilerin kamptan uzaklaştırılmasını isteyerek taşlarla polise saldırdıklarını belirtti.