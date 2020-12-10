Güneyde mülteci kampından çıkmaya hak kazananlar hala kampta tutuluyor

Güney Kıbrıs’taki Purnara mülteci kampından çıkmak için hak kazanan 200 mültecinin, ilgili bir kararname nedeniyle hala burada tutulmaya devam ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, bu mültecilere uygun sağlık koşulları sağlanmadığını, mültecilerin kampta çadırlarda kaldıklarını ve kampta düzenli olarak bir doktorun bulunmadığını yazdı.

Haberde, Rum Yüksek Yönetim (Ombudsman) ve İnsan Haklarını Koruma Denetçisi Maria Stilianu Lottidi’nin konuyla ilgili rapor hazırlayarak, 200 mülteciye bir an önce çıkış izni verilmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Bu arada Politis gazetesi de, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkan Yardımcısı Katja Saha’nın, Güney Kıbrıs’taki 19 bin 500 siyasi sığınma başvurusunun askıda olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Saha, Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınma sisteminin yeniden planlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Saha ayrıca, Güney Kıbrıs’ın nüfusa oranla siyasi sığınmacı kabul eden ülkeler arasında birinci sırada olduğunu ve mülteci kamplarının da aşırı dolu olduğunu kaydetti.