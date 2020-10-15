Güneyde “Nemesis 2020” kod adlı çok uluslu tatbikat yapıldı

“Nemesis 2020” kod adlı çok uluslu tatbikatın, altı ülkeden deniz ve hava araçlarının katılımıyla, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 1 ve 2’nci parsellerde dün icra edildiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, tatbikat çerçevesinde açıklamada bulunan ve “aralarında ABD’nin de bulunduğu bazı ülkelerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili tepkisinin Rum Yönetimi’ni memnun edip etmediği” konusundaki bir soruya yanıt veren Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “ortakları ve dostlarıyla birlikte diplomasi yolunda çalıştıklarını, olguları izah ettiklerini aynı zamanda uluslararası hukuku ve deniz hukukunu ön safa koyduklarını” öne sürdü.

Petridis, Dışişleri Bakanlığı ve Yunanistan’la işbirliği içerisinde gelişmeleri izlediklerini, değerlendirdiklerini ve buna uygun faaliyet gösterdiklerini de ifade etti.

Planlama aşamasından sahada icra edilmesine kadar, tatbikata katılan herkese teşekkür de eden Petridis, sözde Rum MEB’indeki hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesinin halkın geleceği açısından sahip olduğu öneme de değindi.

Petridis, Rum Yönetimi’nin enerji programından kaynaklanan artan yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi.

Tatbikata Güney Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Birleşik Krallık, ABD, İtalya’dan 22 deniz ve 10 hava aracının ayrıca özel şirketlere ait 6 geminin de katıldığını belirtti.

Çok uluslu “Nemesis 2020” tatbikatının bu yıl 7’incisinin icra edildiğini de kaydeden gazete, tatbikatın, Rum Yönetimi’nin enerji programının hayata geçirilmesine müdahil olan tüm devlet birimlerinin, bir sondaj platformunda meydana gelen herhangi bir acil durumla başa çıkmaya hazır olmak için uygun şekilde hazırlanması çerçevesine dahil olduğunu ekledi.

Tatbikatın genel koordinasyonunun Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından sağlandığı da belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise “ABD Casus Uçağı Nemesis 2020’de” başlıklı haberinde ise, tatbikat çerçevesinde ABD, İsrail, İngiltere, Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve İtalya’dan hava ve deniz araçlarının tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki 1, 2, 8 ve 9’uncu parsellere “yayıldıklarını” yazdı.

ABD’nin tatbikata katılması için “P8-Noreg Poseidon” tipi casus uçağını bölgeye yolladığını ve uçağın yaklaşık 2 boyunca bölgede operasyonel uçuş yaptığını da yazan gazete, bu uçağın Güney Kıbrıs ile Suriye arasındaki bölgelerdeki günlük gözetleme operasyonlarını üstlendiğini öte yandan bunun tatbikata katılımından ötürü, yer değiştirmeleri için İsveç’e ait “SDF 73 Sigint” casus uçağının bölgede bulunduğunu kaydetti.

İngilizlerin Typhoon tipi savaş uçaklarının Limasol’un dağlık bölgelerinde uçtuğu, aynı zamanda Yunanlıların da C-130 uçaklarıyla Baf kıyılarının açıklarında alçak uçuş yaptıklarının gözlemlendiğini ifade eden gazete, İtalya’nın P-72A kod adlı savaş uçağının da hava tatbikatlarına katıldığını ekledi.

POMPEO’NUN YARDIMCISINDAN GÜNEY KIBRIS’A ZİYARET

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, Amerika’nın Atina’daki Büyükelçisi Goffrey Pyatt’ın geçtiğimiz çarşamba akşamı Yunanistan Savunma Bakanlığına gittiği ve “elde edinilen bilgilere” göre, yanında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yakın çalışma arkadaşı olan yardımcısı Clarke Cooper’in da bulunduğu ifade edildi.

Gazete, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Cooper’ın 4 gün (14-18 Ekim) Yunanistan’da kalacağını, aynı zamanda Suda Üssü ile Güney Kıbrıs’a da gideceğini ifade etti.

Gazete Cooper’in Güney Kıbrıs ziyaretiyle ilgili herhangi bir detaya yer vermedi.