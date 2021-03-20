Güneyde öğrenci velileri eylem yapacak

Güney Kıbrıs Hükümeti’nin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde ortaokulları açmamaya yönelik karar üretmesine tepki gösteren velilerin, Pazartesi günü Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi yapacakları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ortaokul öğrencilerinin 22 Aralık’tan bu yana uzaktan eğitim aldıklarını ve evde olduklarını; velilerin de bu duruma tepki gösterdiklerini ve orta dereceli okulların açılmasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, “Tüm Kıbrıs Orta Öğretim Velileri Konfederasyonu”nun yetkili bakanlar ve hükümete, bu kararlarını değiştirmeleri için düne kadar süre tanıdıklarını ve karar değişmeyince, Pazartesi akşamüzeri Başkanlık Sarayı önünde eylem yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Ortaokul öğrencileri aleyhinde ayrımcılık yapıldığını savunan veliler, akademik yılın başından beri uzaktan eğitimde yaşanan sorunlara da dikkat çekti.

GÜNEY KIBRIS’TA AŞILAMANIN BAŞLANGICINDAN BU YANA AŞI KAYNAKLI 107 YAN ETKİ ŞİKAYETİ YAPILDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta aşılamanın başlangıcından bu yana, aşı kaynaklı 107 yan etki şikayetinin yapıldığını yazdı.

Aşıların etkisiyle ilgili dün düzenlenen basın toplantısında açıklanan verilere göre Pfizer/BionTech, AstraZeneca ve Moderna firmalarının aşılarını yaptıran kişiler arasında, en fazla yan etki şikayeti Pfizer/BionTech aşısını olanlar tarafından yapıldı.

Haberde, şu ana kadar Güney Kıbrıs’ta 129 bin 783 kişinin aşılandığı ve bunlardan 35 bin 963’ünün, ikinci doz aşısını da tamamladığı kaydedildi.

RAPİD TEST YAPTIRMAYI REDDEDEN ÖĞRETMENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Gazetenin bir başka haberinde de, meslek lisesinde görev yapan bir sözleşmeli öğretmenin, zorunlu olan rapid (hızlı) testi yaptırmayı reddetmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

Haberde, söz konusu öğretmenin, rapid test zorunluluğunun temel anayasal haklara aykırı olduğunu savunan ve bu doğrultuda dava açan bir grup öğretmenden biri olduğu kaydedildi.

BAF’TAKİ ASKERİ ÜS KARANTİNAYA ALINDI

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü”nde çıkan Covid-19 vakalarının ardından, üssün karantinaya alındığını yazdı.

Haberde, üs personeline yapılan 75 rapid testten 26’sının pozitif çıktığı ve personele PCR testlerinin yapılmaya başladığı kaydedildi.