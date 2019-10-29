Güneyde OHİ gününde resmi geçit için kaos

Rum Eğitim Bakanlığı’nın, Yunanistan’ın ulusal günü olan “Ohi” (Hayır) gününün (28 Ekim 1940) yıldönümü için Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek törenleri, hava koşulları nedeniyle son anda iptal etmesinin “kaosa” neden olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meteoroloji Dairesi’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı alarm vermesi ve Rum Eğitim Bakanlığı’na uyarı yapmasının akabinde törenlerin iptal edilmesinin kararlaştırıldığını; ancak bu durumun karmaşaya sebep olduğunu ve birçok bölgede kararın görmezden gelinerek, törenlerin gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, özellikle Lefkoşa Rum Kesimi’nde, törenlerin iptal edildiğine dair bilgilendirmenin, törenin başlamasından 50 dakika önce yapıldığını ve öğrencilerin bir kısmının, öğretmenleriyle birlikte tören alanından ayrıldığını, bir kısmının ise töreni, bandosuz ve siyasiler olmaksızın gerçekleştirdiğini kaydetti.

Güney Lefkoşa ile Larnaka’da resmi tören yapılmadığını belirten gazete, diğer kentlerdeki törenlerin ise gerçekleştiğini yazdı.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI STEFANİS: “KIBRIS İLE YUNANİSTAN SENKRONİZE ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK”

Öte yandan Alithia gazetesi de, Yunanistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Alkiviadis Stefanis’in, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, garantiler ve “işgal askerinden” kurtulmak ve bağımsız olmak için senkronize şekilde mücadele etmeye devam edeceğini söylediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki 28 Ekim törenlerine katılan ve “Ay.Yoannis Kilisesi”nde yapılan ayinin ardından açıklama yapan Stefanis’in, 1940 dönemi kahramanlarını andığını belirterek, Yunanistan’ın diyaloğa inandığını ve tahrikleri soğukkanlılıkla göğüslediğine işaret ettiğini kaydetti.