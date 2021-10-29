Güneyde “Ohi (Hayır) Günü” yıl dönümü kutlandı

28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a girmek isteyen İtalyan ordusuna karşı çıkılması olarak bilinen “Ohi (Hayır) Günü” yıl dönümü, dün Yunanistan’ın yanı sıra Güney Kıbrıs’ta da törenlerle kutlandı.

28 Ekim’in yıl dönümü dolayısıyla dün Lefkoşa’nın güneyindeki Apostolos Varnavas Kilisesi’nde, Başpiskopos Hrisostomos’un yönettiği bir ayin düzenlendiğini ve ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ve diğer yetkililerin de katıldığını yazan Alithia gazetesi, ardından da Yunanistan Büyükelçiliği konutu önünde bir öğrenci geçit töreni düzenlendiğini kaydetti.

Geçit töreninin selamlamasını Anastasiadis’in kabul ettiğini ve Anastasiadis’e törende Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu ile diğer yetkililerin eşlik ettiğini kaydeden gazete, diğer şehirlerde düzenlenen etkinliklere ise diğer hükümet temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Gazeteye göre Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada “her türlü ulusal meydan okumayı göğüsleyebilmeleri için, geleceğin kendilerini barış ve demokrasi içinde birleşmiş bir şekilde bulması gerektiğini” söylerken, Selanik’te düzenlenen askeri geçit törenine katılan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise “toprak bütünlüğü sağlama mücadelesine her gün verdikleri destekten ötürü Güney Kıbrıs’ın şükranlarını sundu.”

Rum hükümetine mensup bakanların, gün dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda, 28 Ekim 1940’ta söylenen “Ohi’nin (Hayır) önemine işaret ettiklerini ve bunun yalnızca Helenizm için değil tüm insanlık için bir dönüm noktası olduğunu savunduklarını bildiren gazete, Rum siyasi partilerinin de yaptıkları açıklamalarda “Kıbrıs Helenizmi’nin 1940 destanından ders çıkarması gerektiğine işaret ettiklerini” aktardı.

VARVİTSİOTİS

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan’ı temsilen Güney Kıbrıs’ta düzenlenen törenlere katılan Yunanistan’ın Avrupa konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis ise gün dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Yunanistan’ın, egemenlik haklarına kasteden herhangi bir kışkırtıcı faaliyeti kabul etmeyeceği” mesajını verdi.



Lefkoşa Rum kesiminde, diğer yetkililerle birlikte öğrenci resmigeçit törenini izlediği Yunanistan Büyükelçiliği konutunda “son zamanlarda gittikçe artan Türk tahrikleriyle” ilgili bir soruya da yanıt veren Varvitsiotis, “Yunanistan’ın, bölgede istikrar ve güvenliği destekleyen bir ülke olduğu ve hiçbir durumda egemenlik haklarına kasteden kışkırtıcı bir faaliyeti kabul etmeyeceği mesajını vermek için, silahlanma programlarının olmadığı bir 10 yılın ardından, cesur bir silahlanma programına başladığını” söyledi.Bunun kesinlikle dayanışma içerisinde oldukları Rum Yönetimi için de geçerli olduğunu dile getiren Varvitsiotis, Yunanistan’ın ileri sürülen Türk meydan okumaları karşısında, her düzeyde hazırlandığını iddialarına ekledi.HRİSTODULİDİS-VARVİTSİOTİS GÖRÜŞMESİFileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis’in “Türkiye’nin yaratmaya çalıştığı yeni oldubittilerin önlenmesi için ortak çizgi ve çabalarını sürdürdüklerini söylediklerini” iletti.Hristodulidis ile Varvitsiotis’in, Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nde (TEPAK) düzenlenen “Avrupa’nın geleceği ve gençlerin rolüyle ilgili diyalog konulu” bir etkinliğe katıldıklarını yazan gazete, iki yetkilinin bu çerçevede baş başa görüştüklerini kaydetti.Varvitsiotis’i “Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler yanı sıra Türkiye’nin gerek kapalı bölge Maraş, gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki kışkırtıcı faaliyetleri konusunda bilgilendirme fırsatı yakaladığını” dile getiren Hristodulidis, “Türk tarafının yeni oldubittilerinin önlenmesi ve müzakerelerin, üzerinde hemfikir olunan çerçeve temelinde yeniden başlamasına ilişkin perspektiflerin yaratılmasının, Yunanistan ile Kıbrıs’ın ortak çabası olduğunu” savundu.Varvitsiotis ise açıklamasında “birleşik ve her zaman ortak bir çizgide, Türk provokasyonlarını tüm aşamalarda güçlü bir şekilde göğüslediklerini” iddia etti.