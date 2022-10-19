Güneyde okullarda şiddet olayları

Larnaka’daki bir lisede öğrenim gören 17 yaşındaki öğrencinin, başka okuldan gelen öğrenciler tarafından dövüldüğü belirtildi.
Fileleftheros gazetesi olayın, dün sabah okulun bahçesinde yaşandığını yazdı.
-Sıraları ateşe verdiler
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Güney Lefkoşa’daki bir liseye, hafta sonu giren kişi veya kişilerin, bir sınıfın kapısını kırarak, sıraları ateşe verdiğini yazdı.
yayılmaması nedeniyle okulda geniş çapta hasar meydana gelmediğini belirten gazete, olayın ise okul personelinin pazartesi günü okula gelmesiyle anlaşıldığına dikkati çekti.