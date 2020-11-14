Güneyde ölüm listesi uzuyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden kaynaklanan ölümlerin artış gösterdiği ve son 24 saat içerisinde Rum kesiminde toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, dün gece geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, bir kişinin daha korona virüsünden hayatını kaybettiğini ve ölen kişinin Baf Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 61 yaşındaki bir kadın olduğunu bildirildi.

Öte yandan korona virüs vakalarının hızla artış göstermesi yüzünden Limasol ve Baf’ta bölgesel karantina uygulamasına geçilmesi Rum basınında geniş bir şekilde yer alırken, Alithia gazetesi “Kapanma (Abluka) Tam Uygulamada” başlıklı haberinde, Rum Polisi’nin dün öğlen saatlerinde Limasol ve Baf kentlerinin girişlerine toplamda 9 kontrol noktası kurarak, giriş çıkışları kontrole başladığını duyurdu.

Hedeflenen şeyin, korona virüs salgının başka kentlere yayılmasının önüne geçilmesi olduğunu kaydeden gazete, Rum polisinin dün Limasol ve Baf kentlerinde uygulanan bölgesel karantinayı kontrol etmek için, şehirlerarası otoyollara 9 kontrol noktası kurduğunu ve bunların 24 saat boyunca çalışacaklarını belirtti.

Rum Polisi’ne bağlı Trafik Şubesi Müdürü Yannakis Georgiyu ise konuyla ilgili açıklamasında, Limasol ve Baf kentlerine giriş-çıkışlar ile iki kent arasındaki seyahatlerin yasaklanması önleminin hayata geçirilmesi çerçevesinde, Rum polisinin dün öğlen 12’den önce 9 kontrol noktası kurduğunu söyledi.

Şehirlerarası yollara yerleştirilen kontrol noktaları yüzünden, trafiğin aksadığı ve uzun araba kuyrukları oluştuğu da belirtildi.

RMMO’NUN ROLÜ YARDIMCI OLMAK

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerlerinin kontrollerde görev yapacağına ilişkin bir soru üzerine ise Georgiyu, RMMO’nun gereken herhangi bir yardımın sağlanması açısından yardımcı role sahip olacağını ve kontrollerin yalnızca polis mensupları tarafından yapılacağını dile getirdi.

Haberde, çalışanların elzem hizmetlere gidiş gelişleri, sağlık sebepli gidiş gelişler, aynı zamanda Larnaka ve Baf havalimanları ile Limasol limanına gidiş gelişler hariç, vatandaşların Limasol ve Baf’a gidiş gelişleri ile bu iki kent arasındaki seyahatlerin yasaklandığı anımsatıldı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise, RMMO mensuplarının kontrollerde yer alması konusunda dün yaptığı yazılı açıklamada, 40 RMMO mensubunun pandeminin kontrol altına alınmasına dair önlemlerin denetlenmesine katılımının tamamen yardım amaçlı olduğunu belirterek, yeterli sayıda polis mensubu olmamasına atıfta bulundu.

Birçok Avrupa ülkesinde polis güçlerinin desteklenmesi için askeri kuvvetlerin kullanıldığını dile getiren Kusios, AKEL’in konuyla ilgili eleştirilerinin haksız olduğunu da dile getirdi.

SON 24 SAAT İÇERİSİNDE 207 YENİ VAKA, 5 ÖLÜM

Öte yandan gazete, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 3 bin 88 test sonucunda 207 vaka ile toplamda 5 ölüm gerçekleştiğini de yazdı.

Ölenlerin 2’sinin kadın, 3’ünün de erkek olduğunu yazan gazete, hayatını kaybeden 54 yaşındaki kadının herhangi bir hastalığı bulunmadığını belirtti.

Dün yaşanan ölümlerle birlikte, Rum kesiminde korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini yazan gazete, 24 erkek ile 15 kadının hayatını kaybettiğini ve yaş ortalamasının da 75 olduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise haberinde, son iki hafta içerisinde Rum kesiminde 2 bin 300’den fazla vaka tespit edildiğini ve 8 Kasım’a kadar tespit edilen vakaların yüzde 79’unun yerel bulaş olduğunu belirtti.

LİMASOL VE BAF’TA PROTESTO ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Öte yandan gazete, Limasol ve Baf’ta alınan önlemlerin protesto edilmesi için bu akşamüzeri saat 6’da iki kentte de protesto etkinlikleri düzenleneceğini haber verdi.

ÇALIŞANLARA TEST YAPILACAK

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan haberde, çalışanların işlerine veya diğer kentlere gidiş gelişlerinde yapılan kontrollerde göstermekle yükümlü oldukları işveren belgesinin haricinde, 18 Kasım tarihinden itibaren negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekeceği de ifade edildi.

Testlerin yapılmasını bakanlığın finanse edeceği öte yandan testlerin yapılması için bazı noktalara mobil üniteler kurulacağı ifade edildi.

Gazete, Limasol ve Baf’a gidip gelmesi gereken okul müdürleri, öğretmenler, okul çalışanları aynı zamanda öğrencilere bedava test yapılacağını da ekledi.

Gazeteler, korona virüsü pandemisinin yayılmasının önüne geçilmesi için Limasol ve Baf’ta alınan önlemler çerçevesinde, akşam 8’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladığını da anımsattılar.

HAVALİMANLARINDA HATALI TESTLER YAPILDIĞINA DAİR SUÇLAMALAR

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum kesiminde bulunan “Mediterranean” isimli hastanenin, havalimanlarındaki hatalı testlere gönderme yapan bazı suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

Gazeteye göre hastane müdürü Notis Zannetos açıklamasında “şüpheli sonuçların negatif değil pozitif olarak açıklanmaları durumunda, şu an durumun çok daha farklı olacağını” söylerken, hastaneyle Rum Sağlık Bakanlığı tıbbi hizmetler bölümü arasında son günlerde bir anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.

Gazeteye göre hastane müdürü, başka bir laboratuvarla havalimanlarına yapılan testlere katılımları sırasında, kendilerine negatif testler çıkarmaları konusunda baskı yapıldığını ve ulaştırma bakanlığının, numunelerin alınmasının ardından bir buçuk saat içerisinde kendilerinden sonuç çıkarmalarını istediğini dile getirdi.

Konuyla ilgili suçlamaların kendisine yöneltilmesi üzerine açıklamada bulunan Rum Ulaştırma Bakanı ise, kendisinin sağlık değil, ulaştırma bakanı olduğunu belirterek, analizlerin kalitesi konusunun sağlık bakanlığının meselesi olduğunu belirtti.

Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, bahse konu hastanenin sağlık bakanlığı ile olan anlaşmazlığına kendisinin müdahil olmayacağı gibi, bakanlığını da bu meseleye karıştırmayacağını sözlerine ekledi.