Güneyde önlemler çerçevesinde etkinlikleri azaltma paketi

Rum Maliye Bakanlığı, Covit-19 etkileri nedeniyle çalışan ve işletmeleri desteklemek için 6 önlemden oluşan bir paket üzerinde çalışıyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Maliye Bakanlığı’nın, Çalışma Bakanlığı ve siyasi partilerle işbirliğinde sürdürdüğü önlemler paketiyle ilgili çalışmasın tamamlanma aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı.

Habere göre, üzerinde çalışılmakta olan destek paketiyle “Okullar kapalı olduğu için, yakınlarında çocuklarına bakacak birisi olmadığı için işe gitmeyip evde kalmak zorunda kalan velilerin durumu; İşsizliğin dizginlenmesi için kadroların güvene alınması; Etkilenecek çalışanların alacağı maaşın düzeyinin güvene alınması; İşletmelerin likiditesinin takviye edilmesiyle bu sektörün güçlendirilmesi; Mağduriyete uğramaları halinde işletmelere devlet desteği verilmesi; Nüfusun zayıf kesiminin korunması” hedefleniyor.

PETRİDİS “EKONOMİ ZARAR GÖRECEK AMA BU KRİZDEN GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ”

Habere göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Covit-19’un etkilerinin Rum ekonomisini vuracağından kuşku olmadığına işaret ederek, devam etmekte olan krizin derecesinin öngörülmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Uygulamaya hazırlandıkları çalışanlarla işletmelere destek paketinin ve kamu gelirinde beklenen düşüşün, bütçeye önemli bedeli olacağına da dikkat çeken Petridis, kalkınma hızının azalmasını, kamu borcunun ise artmasını beklediklerini kaydetti.

Halkı, paniğe kapılmamaya da çağıran Petridis, “Bu krizle başa çıkabiliriz. Ekonomi zarar göreceği için, -zarar görmeden değil ama- bu krizden güçlü çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

SİYASET DÜNYASINDA ETKİNLİKLER KISMEN VEYA TAMAMEN İPTAL

Covit-19’un Rum siyaset dünyasını da etkilediğine dikkat çeken Fileleftheros, Mayıs 2011’deki genel ve 2023’teki Rum Başkanlık Seçimi çalışmalarına erken başlayan ve bunun için bir dizi planlama yapan partilerin, çeşitli toplantı ve etkinliklerini ya tamamen veya kısmen iptal ettiğini yazdı.

Habere göre, DİSİ, AKEL, DİKO ve EDEK’in Rum yönetiminin 75’ten fazla kişinin bir araya toplanmasını yasaklama kararını da dikkate alarak, geniş katılım gerektiren etkinliklerini; Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar, Dayanışma Hareketi, ELAM ve DİPA ise bütün etkinliklerini iptal etti.

RUM MECLİSİ’NDE YARI KAPALI BİRLEŞİM

Bu arada, Rum meclisi de, katılımcı sayısının 75’i geçmemesini sağlamak için bugünkü birleşimini yarı-kapalı olarak gerçekleştirecek. Kısa süre önce bir heyetle birlikte Atina’yı ziyaret ettiği için kendi rızasıyla evinde istirahate çekilen Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in bugünkü birleşime büyük ihtimalle katılacağı belirtildi.

Haberde, çarşamba günü itibarıyla Rum Meclisi’nde çalışan tek birimin Hukuk Komitesi olduğu, Taşımacılık Komitesi’nin de bugün toplanmasının beklendiği, önümüzdeki hafta ise meclis komitelerinin toplantı yapıp yapmayacağının henüz netleşmediği belirtildi.

1 NİSAN ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

Alithia,ertelenenler arasında, EOKA’nın silahlı tedhişe başlama yıldönümü için 1 Nisan’da yapılacak kutlama etkinliklerinin de bulunduğunu, “1955-59 EOKA’cılar Derneği” açıklamasını kaynak göstererek bildirdi.

“UZAKTAN EĞİTİM”

Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın da, Covit-19 önlemleri kapsamında derslerin askıya alınması nedeniyle bakanlığın web sayfasını güncelleyerek, son sınıf öğrencileri için internet üzerinden (uzaktan) eğitim uygulaması başlatacağına işaret etti.