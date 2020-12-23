Güneyde önlemler hafif gevşemelerle uzatıldı

Rum kesiminde korona virüsün önlenmesi için alınan önlemlerin dün bazı gevşemelerle 10 Ocak tarihine kadar uzatıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Biraz Özgürlük, Biraz Kilise- Psikolojik Sebeplerle İlgili Olarak Tatil Dönemlerinde Küçük Bir Gevşeme” başlıklarıyla ilk sayfadan yer verdiği haberinde, Rum Bakanlar Kurulunun dün özellikle psikolojik sebeplerden ötürü, tatil döneminde korona virüs önlemlerinde küçük çaplı gevşemeler yapılmasına karar verdiğini, çünkü kötüleşmiş epidemiyolojik tablonun daha büyük çaplı bir özgürlüğe izin vermediğini yazdı.

Gazeteye göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu konuyla ilgili açıklamasında, korona virüsüyle ilgili bilimsel danışma komitesine göre de, epidemiyolojik göstergelerin güvenli olmayan bir sınırda olduğunu ve bu yüzden de geçerli olan önlemlerde gevşemeye gidilmesinin tavsiye edilmediğini ifade etti.

Noel’den bir önceki gün olan 24 Aralık’ta akşam 23.00’a kadar, yeni yıl arifesi olan 31 Aralık’ta ise gece yarısından sonra 1’e kadar sokağa çıkılmasına izin verildiğini kaydeden gazete, 25 Aralık (Noel) ve 6 Ocak (Theofanya) tarihlerinde ise en fazla 75 kişi olacak şekilde dini ibadet yerlerinin faaliyetlerine izin verildiğini belirtti.

Korona virüsü tedavisi görenlerin sayısının günlük 110-130 kişi dolaylarında seyrettiğini de dile getiren Rum Sağlık Bakanı, yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmekte olan kişilerin sayısının yüksek olduğunu ve bunun sağlık sistemini zorladığını da dile getirdi.

Rum Sağlık Bakanı İoannu, kayda geçirilmekte olan günlük ölümlerin büyük endişeye neden olduğunu ve bu durumun ciddi hastalık tehlikesine sahip kişilerin korunmasıyla ilgili önlemler alınmasını gerektirdiğini de dile getirdi.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulunun dün aldığı kararla, 9 Aralık’ta açıklanan kararların bazı hafif gevşemelerle 10 Ocak tarihine kadar uzatıldığını ekledi.

İLK AŞILARIN CUMARTESİ GÜNÜ GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, önümüzdeki Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a Pfizer şirketinin ilk aşı partisinin gelmesi ve Pazar günü ise geriye kalan AB üye devletleriyle eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs’ta da aşılamanın başlamasının beklendiğini yazdı.

Üretici şirket ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konulan zaman takvimi temelinde aşıların haftalık olarak parça parça teslim edileceğini yazan gazete, Rum kesiminin 2021 yılının ilk 3 ayında sipariş verdiği aşı miktarının yaklaşık yüzde 28’ini alacağını belirtti.

İlk aşı partisinin gelmesiyle birlikte yaklaşık 8 bin kişinin aşılacağını belirten gazete, bunlar arasında huzurevlerinde kalanlar ile referans hastanesindeki sağlıkçılar bulunduğunu ifade etti.

Rum Sağlık Hizmetleri Müdür Vekili Olga Kalakuta ise açıklamasında, Rum kesiminin payına düşen ilk aşı partisinin 49 bin olduğunu ve bu aşılarla yaklaşık 24 bin kişinin iki doz halinde aşılanacağını dile getirdi.

KORONA YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 100’Ü GEÇTİ

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta korona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 100’u geçtiğini ve dün kayda geçirilen 5 ölümle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 101’e ulaştığını ifade etti.

Rum kesiminde dün 83, 86 ve 101 yaşlarında üç erkek ile 66 ve 81 yaşlarında iki kadının hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, bugüne kadar 65 erkek ile 36 kasının korona virüsü yüzünden hayatını kaybettiğini öte yandan yaş ortalamasının da 79 olduğunu belirtti.

Öte yandan Rum kesiminde 130 kişinin ise korona virüs tedavisi görmekte olduğunu ve bunlardan 32’sinin durumunun ciddi olduğunu kaydeden gazete, 32 kişiden 12’sinin ise solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 88 PCR testi sonucunda ise 402 vaka tespit edildiğini yazan gazete, 8 bin 570 hızlı test sonucunda da 231 pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

Gazete 14-21 Aralık tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta 2 bin 903 vaka tespit edildiğini aynı zamanda 15 ölüm gerçekleştiğini de ekledi.

LEFKOŞA TAPU DAİRESİNDE 10 MEMUR KARANTİNADA

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Lefkoşa Rum Tapu Dairesindeki en az 10 memurun karantinada olduğunu yazdı.

Gazete, tapu dairesi personeli arasında pozitif bir vaka tespit edilmesinin ardından, söz konusu personel ile birlikte yakın temasta olduğu 9 personelin daha, 14 günlük karantinaya girdiklerini ekledi.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİRLEŞİK KRALLIĞA SEYAHATLERDEN KAÇINILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Dışişleri Bakanlığının dün 5 Ocak tarihine kadar geçerli olan yeni bir seyahat yönergesi yayınlayarak, çok gerekli olmadığı takdirde Kıbrıs vatandaşlarına Birleşik Krallığa seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulunduğu haber verildi.

Seyahat yönergesinin Birleşik Krallıkta SARS-COV-2 virüsünün yeni bir türünün tespit edilmesinden ortaya çıkan yeni olgular göz önüne alınarak yayımlandığı ifade edildi.

İNGİLTERE’DEN DÜN GELEN YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Gazete başka bir haberinde ise, İngiltere’nin Manchester kentinden Baf havalimanına gelen 54 yolcunun, korona virüsünün mutasyona uğramış halinin İngiltere’de tespit edilmesinin ardından alınan yeni önlemler uyarınca, geçtiğimiz Pazartesi gecesi 7 günlük karantina için Limasol’daki bir otele götürüldüklerini yazdı.

İngiltere’den gelen yolcuların Noel’i karantinada geçireceklerini yazan gazete, 54 yolcunun 4’ünün ise özel koşullar yüzünden, evlerinde izole olmaları için kendilerine özel izin verildiğini belirtti.

Yolcuların ailelerinin ise, yakınlarının evlerinde izole olmak yerine otellerde karantinaya alınmaları yüzünden durumu protesto ettiklerini kaydeden gazete, aynı gün akşamüzeri İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gelenlerin ise karantinaya alınmadığını, öte yandan ailelerin, karantinaya alınacaklarının yolculara zamanında bildirilmediği konusunda da şikayette bulunduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz Pazartesi akşamüzeri Stansted’ten Baf’a giden 138 yolcunun ise, o saate kadar evde karantina kararının geçerli olmasından ötürü, evlerinde karantinaya girdiklerini yazan gazete, dün Baf havalimanına İngiltere’den başka bir uçak daha geldiğini de yolcuların 7 günlük karantina için otele götürüldüklerini belirtti.

Gazete bugün için İngiltere’deki havalimanlarından Baf havalimanına yapılması planlanan toplam 5 uçuş bulunduğunu da ekledi.