Güneyde önlemlerin gevşetilmesi beklenmiyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemlerin yılbaşı arifesinde gevşetilmesi yönünde bir karar alınmasının şu an için beklenmediği, alışveriş merkezleri ve Rum Ortodoks Kilisesi’nin, hafta sonundan önce faaliyete geçmelerine izin verilmesi yönündeki taleplerinin ise dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından reddedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Son Anda Karar Verecekler – Huzurevlerindeki Pozitif Vakalar Sınırı Aştı” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki alışveriş merkezlerinin hafta sonu açılma izni verilmesi ve yine Rum Ortodoks Kilisesi’nin, ayinlere izin verilmesi yönündeki taleplerinin dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu tarafından reddedildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka sayılarında devam eden artışlar nedeniyle Noel yortusu ve yılbaşı kutlamaları öncesinde, önlemlerde bir gevşeme kararı alınmasının beklenmediğini belirtirken, konunun 22 Aralık tarihinde yapılacak yeni bir toplantıda yeniden değerlendirileceğini aktardı.

HASTA SAYILARINDA ARTIŞ

Gazete haberinin devamında, dün akşam açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 401 yeni pozitif vakaya rastlandığını ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, hızlı testler sonucunda 220 kişinin pozitif olduğunun belirlendiği vurgulandı.

Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının yanı sıra, kritik durumda bulunan hasta sayısında da artış gerçekleştiğini ve şu anda Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 125 kişinin tedavi gördüğünü aktaran gazete, bu hastalardan 14’ünün yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 hastanın durumunun ciddi olduğunu da aktardı.

Dün açıklanan 401 vakadan 400’ünün yerel vaka olduklarının altını çizen gazete, hızlı testler sonucunda tespit edilen 220 kişiden 22’sinin ise Güney Lefkoşa’daki huzurevlerindeki yaşlılar olduğunu ve huzurevlerinde yapılan testlerin yüzde 2,24 oranında pozitif çıktığını vurguladı.