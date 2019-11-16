Güneyde pasaport skandalında yeni gelişme

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ilişkilendirilmekte olan yeni bir vatandaşlık meselesi daha ortaya çıktığı haber verildi.

Gazete “Crime Russia” internet sitesinde yeniden yayımlanan “Rosbalt”ın haberine göre, Rus vergi kaçakçısı Boris Usherovich’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le iş anlamında bağlantı kurmaya çalıştığından söz edildiğini yazdı.

İlgili haberlere göre Usherovich’in, Albay Dmitry Zakharchenko davasıyla ilgili olarak araştırılmakta olduğunu yazan gazete, 2016 yılında albayın kız kardeşinin dairesinde içerisinde 120 milyon dolar ve 2 milyon Euro bulunan çantalar bulunduğunu kaydetti.

İlgili haberlerde belirtildiği üzere Usherovich’in “Kıbrıs’ta vatandaş olduğunu” yazan gazete, bahse konu kişinin Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis tarafından kontrol edilmekte olan yerel bir hukuk bürosuyla bir yatırım şirketi kurmaya çalıştığını belirtti.

Usherovich’in Güney Kıbrıs’ta bir taşınmaz mülk edindiği de belirtilen haberde, gazetenin konuyla ilgili olarak Anastasiadis’in hukuk bürosuyla iletişim kurduğu, fakat büronun konuyla ilgili herhangi bir herhangi yorumda bulunmadığı ifade edildi.

Haberde, olaylarla bağlantısı olduğundan söz edilen Ivan Stankevich isimli bir şahsın da “Kıbrıs vatandaşı” olduğu kaydedildi.