Güneyde Paskalya döneminde önlemlerinin gevşetilmesi zor

Güney Kıbrıs’ta, Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı başına denk gelen dönemde kutlanacak olan Paskalya yortusu sırasında, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle ilgili umutların yok olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarında yer alan bir habere göre, son dönemde Rum kesiminin epidemiyolojik tablosuyla ilgili artan bir endişe hâkim olduğu, öte yandan son günlerde Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarının sayısında patlama yaşandığı belirtildi.

Bununla birlikte, en endişe verici olan şeyin ise, hastanelerin hastaneye yatışlar nedeniyle “kırmızı çizgiye” ulaşmış olması olduğu ve bu durumun, hastaneye yatan kişilerin sayısının artmasının beklendiği bir zamanda korkuları artırdığı kaydedildi.

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi ya da daha sıkı hale getirilmesine ilişkin temel kriterlerden birinin her daim hastanelerdeki durum olduğu belirtilen haberde, düne kadar Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 270 kişinin koronavirüs tedavisi görmekte olmasına bağlı olarak, Paskalya öncesi önlemlerin gevşetilmesi konusundaki umutların da yok olmakta olduğu kaydedildi.



Rum Epidemiyoloji Grubundan kaynakların “önlemlerin şu an olduğu gibi kalmasının, olabilecek en iyi şey olduğunu söyledikleri” de ifade edildi.ACİL ÖNLEMLER ALINMASI İHTİMALİ VAR… TEDAVİ GÖREN 270 KİŞİNİN 65’İNİN DURUMU CİDDİRum kesimindeki duruma bağlı olarak, daha fazla gevşemeye gidilmesinin zor olduğu, öte yandan acil önlemler alınması ihtimali bulunduğu da kaydedilen haberde, şu an Rum kesiminde koronavirüs tedavisi gören 270 kişinin 65’inin durumunun ciddi olduğu vurgulandı.Larnaka Genel Hastanesinde Covid-19 vakaları için dün akşam yeni bir bölüm açıldığı ve şu an hastanede 36 kişinin tedavi görmekte olduğu da ifade edildi.