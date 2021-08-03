Güneyde pozitiflik oranı artıyor

Güney Kıbrıs’taki koronavirüse bağlı pozitiflik oranının artış gösterdiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Toplumdaki Pozitiflik Oranı Artıyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan 493 yeni vakaya ilişkin pozitiflik oranının yüzde 1.47 olduğuna dikkati çekti.

Gazete dün ayrıca, 81 yaşındaki kadın hasta ile 64, 76 ve 68 yaşlarındaki 3 erkek hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 426’ya yükseldiğini yazan gazete, bunlardan 280’nin erkek(yüzde 66), 146’sının ise kadın (yüzde 34) olduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 287 olduğunu belirten gazete bunlardan 36’sı entübe olmak üzere 88’nin durumunun ciddi olduğunu yazdı.

GÜNEY’DE EN ÇOK PFIZER AŞISI TERCİH EDİLİYOR

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta en çok tercih edilen aşıların başında Pfizer’in geldiğini yazdı.

Gazete Rum Farmakoloji Dairesi’nin verilerine dayanarak en çok tercih edilen aşının Pfizer, en çok tercih edilen ikinci aşının “AstraZeneca”’, üçüncüsünün “Moderna” olduğunu, bunu ise “Johnson” aşısının takip ettiğini belirtti.

Gazete, Temmuz ayı sonuna kadar en az 1 doz aşı olan kişi oranının yüzde 73.8, aşı sürecini tamamlayanların oranının ise yüzde 65.3 olduğunu da yazdı.

ÜLKE KATEGORİLERİ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerin epidemiyolojik durumuna göre ülke kategorilerini yeniden belirlediğini yazdılar.



Yeni değerlendirme neticesinde Lihtenştayn’ın turuncu kategoriden yeşil kategoriye geçirildiğini yazan gazete, İtalya ve Litvanya’nın yeşil kategoriden turuncu kategoriye, Lüksemburg’un kırmızıdan turuncuya gerilediğini belirtti.Habere göre Azerbaycan, Fransa, İsviçre, Japonya, ABD turuncudan kırmızı kategoriye, İzlanda ise yeşilden kırmızı kategoriye alındı.Gazete yeşil kategoride(düşük tehlikedeki ülkeler) yer alan ülkelerden gelenlerden PCR testi aranmadığını, turuncu ülkeden gelen yolcuların en fazla 72 saat önce yapılmış olumsuz PCR testi; kırmızı kategoride yer alanlardan ise yolculuktan en fazla 72 saat önce yapılmış olumsuz PCR testi ve Güney Kıbrıs’a girişlerinde de test yaptırmalarının istendiğini anımsattı.GÜNEY KIBRIS’IN “MÜRETTEBAT AŞILAMA MERKEZİ” HALİNE GETİRİLMESİAlithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın gemi mürettebatlarının aşılanacağı merkez haline dönüştürülmesi olasılığını araştırması için Denizclik Müsteşarlığına yetki verdiğini yazdı.Habere göre Rum Denizcilik Müsteşarlığı, dünya ve Avrupa düzeyinde, başka ülkeler tarafından temin edilemeyen aşıların tedarik edilmesiyle birlikte Güney Kıbrıs’ın gemi mürettebatlarının aşılanacağı merkez haline dönüştürülmesi olasılığını ve önkoşullarını araştıracak.Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Bakanlar Kurulunu Rum bandıralı gemilerde çalışan 25 bin denizcinin ihtiyacına yönelik aşı teminini de onayladığını yazdı.Habere göre, Bakanlar Kurulu ayrıca idaresi Güney Kıbrıs’ta görev yapan şirket tarafından yürütülen ticari gemilerdeki 15 bin denizci için aşı gereksinimini onayladı.ÜCRETLİ OLMASI NEDENİYLE HIZLI TEST SAYISINDA DÜŞÜŞÖte yandan Politis gazetesi “10 Euro’luk Maliyet Rapid Testleri Etkin Olarak Azalttı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde Güney Kıbrıs’ta hızlı testlerin bedava yapılması uygulamasının kaldırılmasının ardından günlük bazda hızlı test yaptıran kişi sayısında azalma yaşandığını belirtti.Hızlı test uygulaması için 10 Euro alındığını belirten gazete uzmanların, olası pozitif olan vatandaşların ücret nedeniyle test yaptırmaması endişesini de taşıdığını yazdı.