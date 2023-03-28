Güneyde sahte silahlı soygun düzenleyen şahıs tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, iki farklı araç tarafından aracıyla önünün kesildiğini ve çalıştığı otele ait içinde 30 bin Euro bulunan çantanın çalındığını iddia eden bir kişi, soygunun düzmece olduğunun anlaşılması üzerine tutuklandı.

Politis ve diğer gazeteler, Limasol’da dün 55 yaşındaki bir kişinin, yanında 56 yaşında bir arkadaşıyla birlikte Limasol yolunda araçla seyrettikleri sırada önlerinin iki kiralık araç tarafından kesildiği ve yanlarında bulunan 30 bin Euro’nun çalındığına dair şikayette bulunduğunu ancak olayın düzmece olduğunun daha sonra anlaşıldığını yazdı.

Gazete, polisin söz konusu araçta yaptığı incelemelerde, soygunun güpegündüz işlek bir otobanda gerçekleşmesi ve 55 yaşındaki şahsın, önünü kesen iki aracın plakalarını hatırlamaması gibi şüphe çeken durumlar tespit ettiklerini, 55 yaşındaki şahsın sorgusunda ise olayın düzmece olduğunu itiraf ettiğini yazdı.

Haberde, aynı araçta bulunduğu iddia edilen 56 yaşındaki şahsın ise tüm suçlamaları reddettiği belirtilirken, 55 yaşındaki şahsın çalıştığı otele ait olan 30 bin Euro’nun akıbetinin ise henüz bilinmediği vurgulandı.

Gazete, her iki şahsın da tutuklandığını yazdı.