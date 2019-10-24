Güneyde sarı alarm

Adayı etkisi alan kötü hava koşullarının, özellikle Limasol’da hasara yol açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını, ağaçların sökülerek devrildiğini, yoğun yağış nedeniyle yollar ve bazı binaları su bastığını ve itfaiyenin birçok bölgede müdahalede bulunduğunu yazdı.

Gazete, Larnaka’da da dün akşamüzeri çıkan fırtına nedeniyle, Üsküp’ten gelen uçağın Larnaka Havalimanı yerine Baf Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Haberde, Meteoroloji Dairesi’nin yoğun yağış ve şiddetli fırtınayla ilgili dün vermiş olduğu sarı alarmın bugün de devam ettiği belirtildi.