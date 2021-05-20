Güneyde şarkıya tepkiler sürüyor

Avrupa Şarkı Yarışması’nın (Eurovision) yarı finalini geçerek finale kalmayı başaran Güney Kıbrıs’ın, yarışmada seslendireceği “El Diablo” (şeytan) şarkısına yönelik tepkilerin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, 18 Mayıs Salı günü gerçekleştirilen yarı finali geçmeyi başarmasına karşın, bir grup vatandaşın dün Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RİK binası önünde protesto gösterisi yaptığını yazdı.

Habere göre yaklaşık bir saat süren gösteri sırasında göstericiler “Kıbrıs İsa Peygamberi Seviyor” yazılı pankartların yanı sıra Meryem Ana ve İsa’nın resimleri ile Yunan bayrağı tuttular.

Öte yandan Alithia gazetesi, protestocular arsında 3 de papazın yer aldığını yazdı.

Gazete gösteri sırasında dini ilahiler ve ulusal marşın da okunduğu bir anda gösteriye yakın bir noktada bulunan apartmandan ise güçlü bir şekilde “El Diablo” şarkısının çalındığını belirtti.

Habere göre gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.