Güneyde Sayıştay Başkanı için düğmeye basıldı

Rum hükümeti, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevinden azledilmesi için harekete geçiyor.

Fileleftheros gazetesi, “Odisseas’ın Azli Yönünde İlerliyorlar” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesi programına ilişkin ifşa ve iddialarda bulunan Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevinden alınması için hazırlıkların başladığını yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, Rum Meclisi’nde perşembe günü gerçekleştirilen bütçe oylamasında, başta DİKO olmak üzere siyasi partilerin ret oyu vermesinden sorumlu tuttuğu Odisseas’ın görevden azli için Yüksek Mahkeme’ye başvurma kararı aldığını belirtti.

Haberde, Rum Hukuk Dairesi ve ilgili diğer hükümet birimlerinin, Odisseas’ın vatandaşlıklarla ilişkin dosyalara erişim talebinin reddedilmesi sonrasında Odisseas’ın yaptığı açıklamalar ve özellikle Ombudsman’la, insan hakları konusunda kamuoyu önünde yaşadığı çatışmaların, azil dosyasında yer alacağı ifade edildi.