Güneyde siyasi sığınma yasası yeniden yazılıyor

Rum yönetimi, siyasi sığınma talepleriyle ilgili yasasını yeniden yazıyor.

Fileleftheros’un haberine göre, çok uzun süren bürokrasinin azaltılması ve ilgili incelemelerin expres prosedürle gerçekleştirilmesi maksadıyla üç aydır, Yunanistan örneği üzerinden bir çalışma yapıldığını yazdı.

Habere göre, çalışmada siyasi sığınma başvurusunda bulunanların başvuru tarihine göre gruplandırılması, bunlara elektronik kart verilmesi, ilgili incelemenin 5 günde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışılmakta olan yasada Sığınma Dairesinde Kabul Birimi ve Kimliklendirme Birimi olarak adlandırılacak yeni birim oluşturulmasını, bu birimin Purnara mülteci kampında olduğu gibi üçüncü ülke vatandaşlarını ilk kabul, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme, kimliklendirme ve kayıt, sağlık kontrolü ve bu kişileri özel durumları ve hassasiyetleri temelinde gruplandırmadan sorumlu olmasını öngörüyor.