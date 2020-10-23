Güneyde son 14 günde 805 yeni koronavirüs vakası

Güney Kıbrıs’ta, pandeminin başladığı günden beri saptanan yeni tip koronavirüs vakalarının yüzde 30’u (805) son iki hafta içerisinde belirlendi. Sadece dün 188 yeni vaka açıklandı. Yine dün itibarıyla hastanede tedavi gören kişi sayısının 22, 4 kişi yaşam destek ünitesinde ve entübe hasta sayısı da 4 olarak açıklandı.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin manşete çektiği habere göre, son 14 gün içerisinde saptanan yeni vakaların yüzde 55’i Limasol kazasından ve son iki haftada saptanan vakaların yüzde 82’si yerel ve yüzde 67’si semptomatik. Pozitif vaka oranı artış eğilimi gösteriyor ve bulgular, güvenlik sınırı yüzde 1 olmasına rağmen Güney Kıbrıs’taki oranın yüzde 2,3 olduğunu gösteriyor.

Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında, bugün saat 06.00 itibarıyla Güney Kıbrıs genelinde tüm açık ve kapalı mekânlarda maske kullanımı zorunluluğu getirdi. Özellikle son iki haftadır enfeksiyon hızının belirlenmiş güvenlik sınırını oldukça aşan Limasol ve Baf’ta saat 23.00’ten sonra sokağa çıkmak yasaklandı, yeme-içme yerlerinin kapanış saati bir saat erkene alındı.

Öte yandan Alithia son günlerde yeni tip koronavirüs vakalarının öğretmenler ve öğrenciler arasında da dikey artış gösterdiğini, önceki güne kadar yaklaşık 20 okulda vaka tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda, Bakan Prodromos Prodromu başkanlığında, öğretmen sendikaları ve okul aile birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda bir dizi karar alındı. Dün alınan kararlar arasında öğrencilerin artık teneffüs saatlerinde de maske takma zorunluluğu, okullarda hızlı test dönemine geçilmesi, okul müdürlerine koronavirüs vakası olması durumunda nasıl davranması gerektiğine dair seminer verilmesi de bulunuyor.

Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Themis Poliviu toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada koronavirüs ile enfekte olduğu belirlenen öğrenci ve öğretmen sayısının 400-500 civarında olduğunu “bunun şimdilik endişe verici bir durum olmadığını” söyledi.