Güneyde Sri Lanka Başkonsolosluğu açıldı

Güney Kıbrıs ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları, perşembe günü yer alan özel bir tören sırasında Sri Lanka’nın Kıbrıs yeni Başkonsolosluk binasının açılışını yaptılar.



Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunan Sri Lanka Dışişleri Bakanı Tilak Janaka Marapana, tören sırasında yaptıkları konuşmada, Kıbrıs ve Sri Lanka arasındaki ikili işbirliğinde yeni bir fasıl açıldığını söylediler.



Bakan Marapana, konuşmasında ülkesinin Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü konusunda desteğini tekrarladı.



Bakan Christodoulides, çarşamba günü konuk bakanla ile görüştüğünü ifade ederek görüşme sırasında iki ülke arasındaki ticaret, turizm, yatırımlar ve eğitim sektörlerindeki işbirliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığını söyledi.