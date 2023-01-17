Güneyde taşınmaz mal satışı rakamları

Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’nin verilerine göre, 2022 yılında taşınmaz mal satışının değerinin 6 milyar Euro’ya yaklaştığı belirtildi.

Alithia gazetesi Tapu Dairesi’nin verilerine dayanarak 2022 yılında, Güney Kıbrıs genelinde 22 bin 129 satış işlemi gerçekleştirildiğini ve bu satışların değerinin 5.85 milyar Euro olduğunu yazdı.

Habere göre en fazla satış, 2022 yılının son üç ayı içerisinde gerçekleştirilirken 1.7 milyar Euro değerinde 5 bin 883 satış işlemi yapıldı.

Satış değerleri ise, 2022 yılının ilk üç ayında 1.3 milyar; ikinci üç ayında 1.2 milyar; üçüncü üç ayında ise 1.6 milyar Euro şeklinde belirlendi..

En fazla satış işleminin, 6 bin 945 ile Limasol’da (2.86 milyar Euro) gerçekleştirildiğini yazan gazete bunu; 6 bin 237 ile Güney Lefkoşa’nın(1.2 milyar Euro) takip ettiğini belirtti.