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Güneyde tedbirler

Güneyde tedbirler
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Güney Kıbrıs’ta, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsüyle mücadeleye ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Larnaka Havalimanı’nda dün tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, Çin’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Güney Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.
Gazete, havalimanlarına özel görüntüleme sistemleri de yerleştirileceğini ve havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını kaydetti.

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