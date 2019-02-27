Güneyde tutuklanan kişi KKTC’de cinayetten değil uyuşturucudan aranıyor

Alithia, Rum polisinin önceki gün Limasol’daki bir turistik tesise operasyon düzenleyerek, 30 yaşındaki Suriyeli ile birlikte yakaladığı 27 yaşındaki Kürdün, Rum basınının lanse ettiği gibi KKTC’de cinayetten değil uyuşturucudan arandığını bildirdi.

Gazete, tasarruflarında bir sahte pasaport, bir dolu tabanca ve 18 (5’i tabanca içerisinde) mermiyle birlikte ele geçirilen ve dün mahkemeden haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan kişilerin isimlerini bugün de vermedi ancak fotoğraflarını paylaştı.

Baskında ele geçirilen tabancanın Kürde ait olduğunu, bu kişinin KKTC’de daha önce uyuşturucu suçundan dolayı hapis yattığını, ardından Türkiye’ye giderek başka bir isimle KKTC’ye döndüğünü, Rum tarafına geçtikten sonra da Suriyeli ile birlikte tutuklandığını belirten gazeteye göre Kürt, polis sorgusunda, hayatından korktuğu için tabanca ve mermileri Lefkoşa’nın Rum kesiminde satın aldığını, bir yıldır Rum tarafında yaşadığını anlattı.