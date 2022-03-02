Güneyde ünlü avukat, Başkanlığa adaylığını duyurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) üslendiği davalarla tanınan avukat Ahilleas Dimitriadis dün yaptığı açıklamayla 2023 Başkanlık Seçimlerine bağımsız adaylığını resmen açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Ahilleas Dimitriadis’in dün yaptığı açıklamayla 2023 yılında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine bağımsız aday olduğunu resmen açıkladığını yazdılar.

Dimitriadis açıklamasında, başkan seçilmesi halinde Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması ve devlet kurumlarındaki yolsuzluk olaylarıyla mücadele edeceği şeklinde taahhütlerde bulundu.