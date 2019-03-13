Güneyde üs bölgelerinin geliştirilmesi ile ilgili hükümler

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, yaptığı yazılı açıklamada, Britanya üs toprakları içinde bulunan mülklerin değerlendirilmesi konusunda Güney Kıbrıs ile Britanya arasında varılan uygulama hükümlerinin çevre araştırmalarının tamamlanmasından sonra önümüzdeki sonbaharın başlarında yürürlüğe gireceğini belirtti.

Salı günü Cumhurbaşkanlığı Sarayında Rum Lider Nikos Anastasiades başkanlığında paydaşlarla düzenlenen bilgilendirme toplantısında söz konusu anlaşmanın uygulanması konusunda bilgi verildi.



Açıklamada, “Anastasiades , metotlu bir çalışmadan sonra toplumun büyük bir bölümünün ve binlerce bölge sakinine ait olan mülklerini değerlendirme olanakları yaratılmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi” denildi.



Açıklamada, “İlgili stratejik çevre araştırmalarının tamamlanmasından sonra, yani önümüzdeki sonbahar başlarında bu anlaşmalar uygulamaya konulacak” dendi.



Toplantıda ayrıca durumdan etkilenen bölge sakinleri ve Kıbrıs Belediyeler Birliği temsilcileri, yerel yönetimler başkanları ve Kıbrıs Toplumları Birliği temsilcileri de hazır bulundu.



Yerel Yönetim temsilcileri, genel anlaşmanın pratikte uygulanması için çalışan Anastasiades, hükümet ve yetkili hizmetleri tebrik ederek teşekkürlerini sundular. Ayrıca bunun tarihi önemine vurgu yaparak, ilgili yerel toplumlar üzerinde kaydedeceği çok olumlu etkilere değindiler.



Açıklamada son olarak, önümüzdeki 15 gün içinde, özel konuların ele alınması amacıyla, devlet hizmetleri ve ilgili yerel yönetimler arasında ek diyalog gerçekleştirileceği belirtildi.