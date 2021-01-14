Güneyde vaka sayıları düştü

Güney Kıbrıs’ın Korona virüs salgınıyla mücadelesi yoğun şekilde devam ederken, kapanma sonrasında yeni vaka sayılarında düşüş gözlemlenmesine karşın vefat edenler ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında azalma olmadığı bildirildi.

Politis gazetesi: “Vakalar Azalıyor Ancak Ölümler ve Tedavi Görenlerde Azalma Yok” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının düşüş göstermesine karşın alınan önlemlerin gevşetilmesinin ancak hastanelerde tedavi gören hasta sayısının azalmasıyla düşünülebileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde kritik durumun devam ettiğini, tedavi gören 198 hastanın 59’unun durumunun kritik olduğunu belirterek, 59 hastanın 30’unun ise entübe durumda bulunduğunu vurguladı.

Dün açıklanan 227 yeni vaka sonrasında toplam vaka sayısının 28 bin 124’e ulaştığını aktaran gazete, dün 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini, ölenlerden birinin ise başka hastalıkları da bulunan 28 yaşındaki genç bir kadın olduğunu yazdı.

HEMŞİRELİK OKUYAN ÖĞRENCİLER GÖREVE ÇAĞIRILDI

Gazete, vaka sayılarındaki fazlalık sebebiyle yaşanan hemşire sıkıntısının, hemşirelik okuyan ve dördüncü sınıfta bulunan öğrencilerin göreve çağırılmasıyla giderilmeye çalışıldığını ifade etti.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, hemşirelik öğrencilerine mektup göndererek, hastanelerde acil olarak göreve başlamaları çağrısında bulundu.

Hemşirelik öğrencilerinin 18 Ocak-17 Şubat tarihlerinde vardiyalı olarak göreve başlayacaklarını vurgulayan gazete, öğrencilerden negatif PCR testi ibraz etmelerinin de istendiğini aktardı.

MODERNA AŞILARI GELDİ ANCAK SAYI YETERSİZ

Gazete haberinin devamında, AB’nin anlaşması çerçevesinde Moderna şirketinin 600 kişilik (bin 200 doz) ilk parti aşılarının Güney Kıbrıs’a ulaştığını belirtirken, AB anlaşması uyarınca Mart ayına kadar 8 bin kişinin bu aşıdan olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Gazete, bu sayının Rum hükümetinin planlarının çok gerisinde kaldığını da vurguladı.

Haberde ayrıca, aşılama işlemi devam eden Pfizer/BioNTech aşılarının uygulanmasında sadece bir durumda ciddi alerjik reaksiyonla karşılaşıldığı ifade edildi.

SALGININ EKONOMİYE ETKİLERİ

Öte yandan Alithia gazetesi, Korona virüs salgınının Güney Kıbrıs ekonomisine yönelik etkilerine ilişkin haberinde, salgın sebebiyle işletmelerin yüzde 10’unun kapandığını yazdı.

Haberde, özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin büyük zarar gördüğü ve iflasların 2021 yılının ilk altı aylık döneminde de sürmesinin beklendiği belirtilirken, salgın öncesinde yüzde 6 olan işsizlik oranının ise yüzde 8’e yükseldiği vurgulandı.