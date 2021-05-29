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Güneyde vaka sayısında düşüş sürüyor
Güney
29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:08
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta bugün vaka sayısı 56'ya düştü. Can kaybı yaşanmadı.
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