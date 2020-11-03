Güneyde vakalar ile ilgili gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta pandemiyle ilgili sonuçların dün de rahatlatıcı olmadığı ve son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 812 test sonucunda toplam 197 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Başkanın Ellerinde Bomba- Uzmanlar Başkana Kısıtlamaların Uzatılmasına Dair Fikirlerini Gönderdi” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, uzmanların dünkü toplantısının ardından, yarın toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nun yeni kısıtlamalarla ilgili zor kararlar almaya çağrılacağının kesin olarak addedildiğini yazdı.

Uzmanların önerilerini hazırladıklarını da kaydeden gazete, bunları benimseyip benimsememek ve Güney Kıbrıs genelinde olduğu kadar, özellikle Limasol ve Baf kazaları olmak üzere yerel düzeyde ek kısıtlamalar uygulamanın ise hükümete bağlı olduğunu belirtti.

Limasol ve Baf’ta koronavirüsün yayılmasının güvenlik sınırlarını aşan bir seviyede kalmayı sürdürdüğünün tespit edildiğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik göstergelerin arttığını, aynı zamanda hastaneye yatan koronavirüs hastalarında da artış olduğunu belirtti.

“Mağusa” ve Lefkoşa Rum kesimindeki hastanelerde dün akşama kadar 40 hastanın tedavi görmekte olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Sağlık Bakanı tarafından uzmanların önerileri hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Limasol’daki yaşlı bakımevindeki durumun oldukça endişe verici olduğunu da yazan gazete, burada 37 vaka tespit edildiğini ve aynı yerde iki kişinin koronavirüsü yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.

Uzmanların önerileri arasında başka şeylerin yanında Güney Kıbrıs genelinde akşam saatlerinde sokağa çıkmanın yasaklanmasının da bulunduğunu kaydeden gazete, epidemiyolojik veriler ile uzmanlar grubunun önerilerinin yarın toplanacak bakanlar kuruluna sunulacağını belirtti.

KUSİOS: “RAKAMLAR KORKUTUCU”

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise dün konu hakkında yaptığı açıklamada, rakamların korkutucu olduğunu dile getirerek, Ekim ayında, son 7 ay boyunca kaydedilenler kadar vaka kaydedildiğini dile getirdi.

Hükümetin uzmanların tavsiyelerini büyük bir dikkatle dinlediğini de dile getiren Kusios, kararların siyasi aşamada alındığını belirtti. Esas olanın sağlık ve halkın güvenliği olduğunu kaydeden Kusios, çocukların eğitimini, ekonomiyi ve var olabildiği ölçüde sosyal yaşamı göz ardı edemeyeceklerini ifade etti.

YAŞLILAR EVİ KONUSUNDA POLİS ARAŞTIRMASI

Öte yandan Limasol’daki yaşlılar evinde 37 vaka tespit edildiğini ve ciddi semptomlar gösterip hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, hayatını kaybeden yaşlılardan birinin ailesinin şikayeti üzerine polisin de konuya müdahil olduğunu ifade etti.

Yaşlılar evinde kalanlara onaylanmamış olan bir laboratuvar tarafından test yapıldığını, pozitif çıkan testler olduğunu fakat laboratuvarın onaylanmamış olmasından ötürü sonuçların ilgili makamlara bildirilmediğini kaydeden gazete, söz konusu laboratuvarın sonuçları epidemiyolojik gözetim birimine gönderememesinden ötürü olağan prosedürün de izlenemediğine vurgu yaptı.

Gazete, Limasol’a bağlı olan ve yaklaşık 1.500 kişilik nüfusa sahip olan Kiperunda köyünün ise köyde 39 vaka tespit edilmesinin ardından kendi kendisine sokağa çıkma yasağı uyguladığını ifade etti.

Olması gerekenlerin evlerinde kendi kendilerini izole ettiklerini, çalışanların işlerine gidip geldiklerini yazan gazete, köy meydanındaki kafelerin ise kapalı olduğunu ve gerekli şeyler dışında kimsenin ortalıkta gezmediğini ekledi.

KORONAVİRÜSÜ POLİSE DE SIÇRADI… 19 VAKA…

Koronavirüsünün Rum polis birimine sıçradığını da yazan gazete, Polis ve itfaiye biriminde tespit edilen 19 vakanın yetkilileri alarma geçirdiğini belirtti.

Rum Polisi Genel Müdürünün direktifiyle dünden itibaren geçtiğimiz Mart ayında uygulanan vardiya sistemi taktiğine geri dönüldüğünü belirten gazete, 73 kişinin de kendi kendini izole ettiğini ekledi.

Gazete bir başka haberinde ise, okullardaki toplam vaka sayısının aritmetik olarak henüz kayda geçirilmediğini belirtti.

İKİNCİ PARTİ GRİP AŞILARI GÜNEY KIBRIS’A GELDİ

İkinci parti grip aşılarının Güney Kıbrıs’a geldiğini ve bunun 17 bin aşıdan ibaret olduğunu da haber veren gazete, 65 bin kadar grip aşısının da Kasım ayı bitmeden Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini ekledi.