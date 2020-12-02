Güneyde vakalar ile ilgili gelişmeler

Rum basınında bugün yer alan haberlerde, korona virüsü aşısıyla ilgili gelişmelere geniş yer verildi.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde, Pfizer ile BioNtech şirketlerinin korona virüsüne karşı geliştirdikleri aşılara yıl sonuna kadar Avrupa İlaç Ajansı tarafından lisans verileceğini yazan Alithia gazetesi, “Aşı Geliyor- Geri Sayım Başladı- Aşıları İçin Şartlı Onay İstediler” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın ise yaklaşık 1 milyon 800 bin korona virüsü aşısı siparişi verdiğini yazdı.

Kamuoyuna sunulan bilgilere göre, Rum kesiminin aşılamayla ilgili planını hazırladığını ve hali hazırda yaklaşık 1 milyon 800 bin aşı siparişi verdiğini yazan gazete, bu rakamın nüfusun tümünü kapsadığını ve aşı sayısının ise kişi başına 2 dozla alakalı olduğunu belirtti.

İlgili plan temelinde, aşının dağıtımının yılsonuna kadar başlaması halinde Rum kesiminin AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech şirketlerinden 168 bin 159 doz aşı alımının planladığı yazan gazeteye göre, 2021 yılının ilk üç ayında da aynı şirketlerden 237 bin 266 doz aşı alınacak. Son aşıların ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde alınacağı kaydedildi.

Haravgi gazetesi ise “Korona Aşıları Yıl Sonuna Kadar Kıbrıs’ta- Aşılama Önceliğiyle İlgili Planlama Tamamlanıyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, AstraZeneca ile Biontech/Pfizer şirketlerinin Avrupa Birliği’yle (AB) imzaladıkları anlaşmalar temelinde, Güney Kıbrıs’a yıl sonuna kadar 168 bin 159 doz korona virüs aşısı tedarik etme taahhüdünde bulunduklarını yazdı.

Bilimsel Danışma Komitesi üyeleri tarafından dün düzenlenen basın toplantısında Dr. Zoi Dorothea Pana’nın aşıların tedarik edilmesi ve dağıtılması süreciyle ilgili bilgi verdiğini yazan gazete, Pana’nın, Güney Kıbrıs’ın AB sözleşmeleri aracılığıyla 6 aşılık geniş bir portföye sahip olduğunu ve bir şirket hariç, beklenen aşıların hepsinin 2 doz olmasının beklendiğini ifade etti.

Var olan açıklamalar temelinde Rum kesiminin beklediği toplam aşı miktarının 1 milyon 780 bin civarında olduğu ve bunun 890 binden fazla vatandaşı kapsadığı ifade edildi.

Aşı önceliklendirmesinin Avrupa Komisyonu ile Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin direktifleri temelinde yapıldığını dile getiren Dr. Pana, bu direktiflere göre aşı konusunda sağlık çalışanları, hastalığa yakalanma şansı riski bulunan yetişkinler ve öncelikli hizmetlerde çalışanların önceliğe sahip olacağını ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, Rum kesiminin şu ana kadar 1 milyon 600 bin aşı siparişi verdiğini yazdı.

BAF METROPOLİTİ KARANTİNADA

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Baf Metropoliti Georgios’un pozitif bir koronavirüs vakasıyla temas etmesinin akabinde bugünlerde karantinada olduğunu yazdı.

Georgios’a yapılan iki testin negatif çıktığını, fakat kendisinin uzmanların tavsiye ettiği süre dolana kadar karantinada kalmayı uygun bulduğunu yazan gazete, Baf Metropoliti’nin pozitif vakayla, Peya’da gerçekleştirilen ve bölgede vakaların artmasına sebep olan bir cenaze töreninde temas ettiğini ekledi.

LİMASOL KARNAVALIYLA İLGİLİ ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Gazete başka bir haberinde ise, Limasol Belediyesi’nin 2021 yılında düzenlenecek karnavalla ilgili büyük toplu etkinlikleri korona virüs pandemisi yüzünden iptal etmeye karar verdiğini yazdı.

Limasol Belediye meclisinin aldığı karara göre, karnaval çerçevesinde gerçekleştirilen büyük resmi geçit ile çocuk geçit töreni mecburen askıya alındı.

VAKA SAYISI

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre ise, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 10 bin 962 test sonucunda 318 yeni Covid vakasının yanı sıra hızlı testler sonucunda da 153 pozitif sonuca rastlandığı belirtildi.

Dünkü toplam pozitif vakanın 417 olduğunu yazan gazete, Limasol’daki vakalarda azalma olduğunu, Lefkoşa ile “Mağusa” bölgesindeki ise vakalarda artış yaşandığını ekledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde ise, şu an Rum kesiminde 131 kişinin korona virüs tedavisi gördüğü ve bunlardan 14’ünün yoğun bakımda olduğu ifade edildi.