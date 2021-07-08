Güneyde vakalardaki artış manşetlerde

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarında kaydedilen artış ve uyulamaya konulan yeni önlemler Rum basınında manşet ve iç sayfalarda geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Ve Aniden Korona İçin Acil Önlemler – Kamu Sağlığını Koruma Adına Karar – Daha Kötüsünü Önleme Çabası – 952 Yeni Vakayla Rekor Kırdık” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarında yaşanan büyük artış ve dünkü rakamlarla vaka sayısında rekor kırılmış olmasına geniş yer verdi.

Gazete, dün kaydedilen 952 yeni vakanın, 20 Ağustos tarihli 941 vaka rekorunu kırdığını, pozitiflik oranının ise yüzde 2,16 olarak kaydedildiğini belirtirken, hastanede yatan 93 vakadan 27’sinin durumunun kritik olduğunu, dün ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Artan vaka sayıları sebebiyle Rum yetkili makamlarının dün bazı kısıtlama önlemlerini yeniden hayata geçirme kararı aldıklarını da aktaran gazete, bu önlemlerden en önemlisinin, açık ve kapalı alanlarda bulunabilecek insan sayısına kısıtlama ve “SafePass” gösterme zorunluluğunun getirilmesi olduğunu yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Her Yerde SafePass – Sorumluluk İşyeri Sahiplerine Denetleme Devlete Ait – Vaka Sayılarında Yeni Artış”.

Fileleftheros: “Aşısızlar Baskı Altında – Yarından İtibaren Her Yerde SafePass”.

Politis: “Aşıyı Reddedenlerin ve Devletin Zayıflığının Esiri – SafePass ve Kontrollerin Arttırılmasına Bel Bağladılar”.