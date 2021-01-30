Güneyde vakalardaki düşüş eğilimi sürüyor

Astrazeneca aşı firmasının AB Komisyonu ile yaşadığı aşı polemiği nedeniyle Güney Kıbrıs’ın aşı programında birtakım aksaklıklar olabileceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Farmakoloji Doçenti Hristos Petru’nun “Alpha”ya yaptığı açıklamada, aşılar Güney Kıbrıs’a gitmedikçe, aşılamada gecikmeler yaşanabileceğini ve Astrazeneca’nın yayınlayacağı sözleşmede neler bulunduğuna bakılması gerektiğini söylediğini yazdı.

Haberde, aşı programının her hafta teslim alınacak aşı sayısına göre belirlendiği ve şu ana kadarki planın, 80 yaş üstü kişilerle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanıp, geriye kalan yaş gruplarının Şubat ayı içerisinde aşılanması olduğu kaydedildi.

AİLE ZİYARETLERİYLE İLGİLİ TEDBİRLERDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK

Gazete, bir diğer haberinde ise, birinci ve ikinci derece akrabaların yapacağı aile ziyaretlerinde küçük bir değişiklik yapıldığını yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yayınladığı yeni genelgede, birinci ve ikinci derece akrabaların, iki kişiyi geçmemek kaydıyla aile ziyareti yapabileceğinin belirtildiği kaydedildi.

VAKALARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Gazete, bir başka haberinde de kapanmanın olumlu etkilerinin görülmeye devam ettiğini ve koronavirüs vakalarındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün 119 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladığı ve günler sonra ilk defa dün, kimsenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği ifade edildi.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar toplam 30 bin 657 koronavirüs vakası tespit edilirken, 145 kişi koronavirüs tedavisi alıyor, 51 hastanın ise durumu kritik.

PANDEMİ YÜZÜNDEN TURİZMDE 2,24 MİLYAR EURO KAYIP

Gazete, pandemiyle ilgili haberlerinde turizmdeki kayıplara da vurgu yaparak, Güney Kıbrıs’ın 2020 yılının ilk 11 ayı içerisinde pandemi nedeniyle turizmde 2,24 milyar Euro’luk kayıp yaşadığını yazdı.

Haberde, 2019 yılına kıyasla turizm gelirlerinde yüzde 85,4’lük kayıp yaşandığına dikkat çekildi.

ASTRAZENECA’DAN 70 BİN AŞI GELMESİ BEKLENİYOR

Bu arada, Politis gazetesi de, Şubat ayı içerisinde Astrazeneca firmasından Güney Kıbrıs’a yaklaşık 70 bin aşının gelmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, aşıların nihai geliş tarihi ile miktarının henüz kesinleşmediği ve firma tarafından konuyla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.