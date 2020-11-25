Güneyde verilen altın pasaport sayısı

Güney Kıbrıs’ta “Kıbrıs Yatırım Programı”(KEP) kapsamında yatırım karşılığında verilen ayrıca “altın pasaportlar” olarak da bilinen pasaport sayılarına ilişkin veriler bugün de Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ekonomi sayfası, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, 20 Kasım tarihinde Araştırma Komitesine sunduğu verilere dayanarak, 2007 yılından 17 Ağustos 2020 tarihine kadar yabancı yatırımcılarına ve ailelerine toplam 6 bin 744 pasaport verildiğini yazdı.

Gazete, pasaport sayılarına ilişkin verilerin, Araştırma Komitesine iki ay sonra verildiğine de dikkati çekti.