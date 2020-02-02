Güneyde virüs şüphesi ile tedaviye alınan şahsın tahlil sonuçları negatif çıktı

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle tedavi altında alınan 22 yaşındaki Çinli şahsın tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bahse konu kişiden alınan dört numunedeki sonucun da negatif çıktığını duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, tahlillerin incelenmesi için Yunanistan’daki Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğini ve enstitü tarafından tahlil sonuçlarının negatif olduğu konusunda bilgilendirildiklerini bildirdi.

Haberde, hastanın durumunun dünden bu yana gayet iyi olduğu ve gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.