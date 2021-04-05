Güneyde yeni anket

Fileleftheros gazetesi, iç konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak gazete hesabına gerçekleştirilen ve ilk kısmı dün yayınlanan anketin bugün ise ikinci kısmına yer verdi.

Gazete “Hükümet Barajın Altında” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin toplum içerisindeki imajıyla ilgili en büyük yükün yolsuzluk olduğunu ve hükümetin yalnızca muhalefet partilerinin eleştirilerinin değil, vatandaşların hoşnutsuzluğunun da odağında olduğunu yazdı.

Vatandaşların hayal kırıklığının yalnızca iç yönetim konularıyla sınırlı olmadığını ve bunun Kıbrıs sorununa uzandığını da yazan gazete, DİSİ seçmenlerinin de ankette olumsuz derecelendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Hükümetin pandeminin ele alınmasıyla ilgili imajının ise artı puan aldığını yazan gazete, anketin CMRC-Cypronetwork Ltd tarafından 22-30 Mart tarihleri arasında gazete hesabına gerçekleştirildiğine yer verdi.

Ankete göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 56’sının hükümetin Kıbrıs sorunundaki icraatlarından memnun olmadığını kaydeden gazete, olumlu görüşlerin oranının yalnızca yüzde 18 olduğunu ve bu konuda tüm partilerden olumsuz görüşler olduğuna yer verdi.

Yolsuzluk konularında ankete katılanların yüzde 80’inin, yani 10 kişiden 8’inin olumsuz görüş belirttiğini ifade eden gazete, toplumun bu husustaki hayal kırıklığının en büyük kanıtının DİSİ seçmenlerinin yüzde 71’inin de hükümetin bu konuyu ele alışı konusunda olumsuz görüş belirtmesi olduğuna işaret etti.

10 kişiden 6’sının da iç yönetim konusunda olumsuz görüş ortaya koyduğunu yazan gazete, ekonomiyle ilgili durumun da olumsuz olduğunu ve vatandaşların yüzde 54’ünün ekonominin ele alınışından memnun olmadıklarını kaydetti.



Hükümetin en büyük olumlu değerlendirmeyi pandeminin ele alınışı konusunda aldığını ve ankete katılanların yüzde 38’inin hükümetin bu husustaki icraatlarını olumlu değerlendirdiğini yazan gazete, yüzde 36’lık bir kısmın ise bu konuda olumsuz görüş belirttiğini ifade etti.BEŞ TARAFLI KONFERANS KONUSUNDA DA DÜŞÜK BEKLENTİLERAnkete göre, 10 Kıbrıslı Rum’dan 6’sının (yüzde 64) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ay sonunda Cenevre’de yapılacak konferansta Rum tarafının zor durumda kalacağını düşündüğünü ileten gazete, ankete katılanların yüzde 48’inin ise iki devlet konfederasyonuna gidileceğiyle hem fikir olmadıklarını, yüzde 41'lik bir kısmın ise buna katıldığını belirtti.10 Kıbrıslı Rum’dan 8’inin çözüme ulaşılacağı ifadesine katılmadığını kaydeden gazete, 10 kişiden 6’sının ise hükümetin icraatlarının doğru olduğu ifadesine katılmadığını belirtti.Gazete, seçmenlerin yüzde 82’sinin, gayri resmi beş taraflı konferansın hiçbir yere varmayacağını düşündüklerini de belirtti.DİKENLİ TELLERRum hükümetinin Astromerit bölgesindeki sınır hattına dikenli tel çekilmesi konusundaki kararı konusunda kamuoyunun ikiye bölündüğünü de yazan gazete, ankete katılanların yüzde 42’sinin bununla ilgili olumlu görüş belirttiğini ekledi.