Güneyde yeni bakanlar görevde

Güney Kıbrıs’ta yeni bakanlar Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle yemin etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta milletvekilliği seçimlerinin ardından gerçekleşen kabine değişikliği sebebiyle yeni görev alan bakan ve diğer yetkililerin dün gerçekleştirilen törenle yemin ettiklerini yazdılar.



Habere göre, Rum hükümetinde yer alan yeni bakanlar ve yetkililer şöyle:Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Sözcü Vekili Niovi Parrisinu, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Andreas Yosif, Vatandaş İlişkileri Komiseri Panayotis Sendonas.