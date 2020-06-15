Güneyde yeni bir pandemi dalgası olasılığına hazırlık

Güney Kıbrıs’ın yeni bir pandemi dalgası olasılığına hazırlanmakta olduğu haber verildi.

Politis gazetesi “SARS-CoV2’ye Karşı Savunma Kalkanı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın son haftalarda muhafaza ettiği iyi epidemiyolojik görüntünün, önlemlerin gevşetilmesinin 3’üncü aşamasında olunmasına rağmen, vakaların özellikle yurt dışından (ithal) olmasından ötürü, gevşemeye izin vermediğini yazdı.

Covid-19’la ilgili tam anlamıyla etkin bir tedavi ve aşı olmamasının, aynı zamanda mevcut senaryoların rehavete kapılmaya yer bırakmayan unsurlar olduğuna işaret eden gazete, bundan ötürü, bilimsel danışma kurulu, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) ve sağlık profesyonellerinin, pandemi salgının ikinci bir dalgasıyla mücadele edilmesi için protokolleri hazırlamakta olduklarını ifade etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, yetkili kurumların üzerinde çalışmakta olduğu 3 eksen bulunduğunu kaydeden gazete, ilk olarak, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana tedavi protokolünün gözden geçirilmeye başladığını belirtti.

Haberde, yeni tedavi protokolünün önümüzdeki iki hafta içerisinde hazır olmasının beklendiği de belirtildi.

İkinci olarak, yeni bir salgın durumunda, devlet hastanelerinin çalışma protokollerinin planlamasının ele alınmakta olduğunu kaydeden gazete, üçüncü eksenin ise, hastalığın yayılmasıyla mücadele edilmesine ilişkin genel kurallar olduğunu ekledi.

RUM KESİMİNDE ÜÇ YENİ VAKA DAHA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan gazete, başka bir haberinde ise, son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bin 252 test sonucunda 3 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiğini yazdı.

Vakaların 3’ünün de yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönüş yapmış kişiler olduğunu kaydeden gazete, Rum kesimindeki toplam vaka sayısının 983’e ulaştığını belirtti.

“Mağusa” bölgesindeki hastanede iki kişinin tedavi görmekte olduğunu ifade eden gazete, iki kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı olarak Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde sürmekte olduğunu ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, 3 yeni vakadan ikisinin Londra’dan döndüğünü, diğerinin ise Yunanistan’dan gerçekleştirilen bir uçuşla dün Güney Kıbrıs’a dönen bir uçuş mürettebatı üyesi olduğunu yazdı.