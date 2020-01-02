Güneyde yeni bir sarı alarm yayınlandı

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi yarın akşam saat 5’e kadar etkili olacak şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle yeni bir sarı alarm yayınladı.

Trodos’taki kar yağışıyla ilgili olarak ise, polisin yoğun kar ve buzlanmadan dolayı hava koşullarının kötü olduğu ve görüş alanının çok dar olduğu konusunda uyarı yaptı.

Trodos’a giden tüm yolların sadece kar zinciri bulunan ve 4x4 araçlar için açık olduğu belirtildi.

Polis sürücülere son derece dikkatli olmaları ve bölgede bulunan polis görevlilerinin talimatlarına uymaları için çağrı yaptı.

Polisten alınan bilgilere göre, kar kalınlığının Olimpos tepesinde yarım metreye ve Troodos meydanında ise 45 santimetreye ulaştığı kaydedildi.