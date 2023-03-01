Güneyde yeni kabine tartışmaları devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta yeni kabinenin açıklanmasına ilişkin tepkilerin devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığını dün resmen devralan Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz gün açıkladığı kabinenin, başkanlık seçimlerinde kendisini destekleyen partiler tarafından perde gerisinde tartışıldığını yazdı.

Gazete, kabineyle ilgili ilk sarsıntının, parti başkanlarının yakın çalışma arkadaşlarına Hristodulidis’in yeni kabineye parti yetkililerini dahil etmeyeceği şeklindeki pozisyonunu iletince yaşandığını belirtti.

Yeni bakalar kurulunun resmen açıklanmasının ardından ilk “söylenmelerin” başladığını belirten gazete, ileriki aşamada bunun daha da yoğun hale geleceğini yazdı.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un istifa ettiğini de anımsatan gazete, Theoharus’un dün her gidişata yönelik olarak yaylım ateşlerine devam ettiğini belirtti.

Başkanlık seçimlerinde Hristodulidis’i destekleyen en büyük parti olan DİKO’nun kabinenin açıklandığı andan itibaren yeni hükümete destek verdiğini dile getirdiğini belirten gazete, ancak parti içerisinde, yeni başkanın kriter olarak ortaya koyduğu parti yetkililerinin dışarda bırakıldığına dair tartışmaların yer aldığını yazdı.

Gazete, Savunma Bakanlığına atanan Mihalis Yorgallas ile ilgili tartışmaların da bulunduğunu, belirtti.

göre Theoharus, bir kanala yaptığı açıklamada “EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un kendisine Mihalis Yorgallas’ı kendisinin önerdiğini öncesinde ise ret yanıtı verilen EDEK kanadından 3 isim teklif ettiğini söylediğini” belirtti.

Theoharus açıklamasında ayrıca, yemin törenine davet edilmemesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Öte yandan Alithia gazetesi Hristodulidis’in akrabalarına yönelik atama yapmayacağı taahhüdüne rağmen Başkanlık Bürosu Müdürlüğüne Haralambos Haralambu’yu atadığını yazdı.

Habere göre Haralambos, First Lady Fillipa Karsera Hristodulidis'in kız kardeşiyle evli.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Maliye Bakanı Makis Keravnos’a yer verirken Keravnos’un 2003 yılında Tasos Papadopulos döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendiğini anımsattı.

Gazete Keravnos’un 2005 yılında “Elliniki” bankasının idaresine geçtiğini ve geride çalışmalarıyla ilgili “gölgeler” bıraktığını yazdı.

-Hristodulidis

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada 14’ü erkek 11’i kadın olmak üzere toplam 25 atama yaptığını ve bunun içerisinde daha önce bakanlık yapan iki ismin de bulunduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun başarıyla GESİ’yi uyguladığını ve yerel yönetimlerle ilgili reformun da dahil olduğu büyük reformu uygulamak için bu zor bakanlığı üstlendiğini ifade eden Hristodulidis, Makis Keravnos’un takip edilen ekonomik politikaların devamına ilişkin mesajın verilmesi için başarılı bir maliye bakanı olduğunu söyledi.

Hristodulidis, seçim kampanyası sırasında da özellikle ekonomi konusunda dile getirdiği gibi seçimler nedeniyle politikaların etkilenmemesi gerektiğini ayrıca ekonomi ile oyun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.

-Partiler

Haravgi gazetesi yeni kabine hakkında açıklama yapan AKEL, yeni bakanlar kurulunun halkın ve ülkenin yararına çalışması temennisinde bulundu.

AKEL, yeni hükümetin ve üyelerinin, ileriye götürecekleri politikaların içeriğiyle değerlendirileceğini ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca Hristodulidis’in bakanlar kurulunu yüzde 50 kadın ve yüzde 50 erkekten oluşması taahhüdünü yerine getiremediğini de belirtti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İş birliği de Hristodulidis’e bu yönde eleştiri yöneltti.

EDEK ve DİKO ise açıklamalarında yeni hükümete başarılar diledi.