Güneyde yeni mülteci akını

Güney Kıbrıs’taki Greko Burnu’nda dün öğleden sonra, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100’den fazla Suriyeli mültecinin tespit edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Liman Polisinin, dün öğleden sonra, içerisinde 100’den fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu, denizde seyir halinde olan bir gemi tespit ettiğini yazdılar.

Geminin, tespit edilmesinin ardından, “Mağusa bölgesine” çekildiğini yazan gazete, ilk soruşturma neticesinde, mültecilerin gelmesini sağlayan tacirlerin, Kıbrıs kara sularına giriş yapıldığı zaman gemiyi terk ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Habere göre mülteciler, daha sonra Kokkinotrimithia’ya götürüldü.

RUM MECLİSİ KURUMLAR KOMTESİNDE YİNE MÜLTECİ KONUSU

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nin dün kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantıda, Güney Kıbrıs’a yönelik göçmen akışının göğüslenmesi için alınması düşünülen tedbirleri ele aldığını yazdı.

Habere göre Rum Hükümeti, göçmen akışını göğüslemek için Yeşil Hat tüzüğünün uygulama kurallarında değişikliğe gitmekle ilgili yasa tasarısı sunmayı ve 8 alanda tedbir almayı düşünüyor.

Gazete toplantıya, Rum Adalet, İçişleri, Çalışma Bakanlarının yanı sıra, Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) Başkanı, Polis temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Siyasi Sığınma Dairesi yetkilisi gibi isimlerin de katıldığını yazdı.

Habere göre İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “göğüslenmemesi durumunda boyutlar kazanacak olan kuluçkaya yatmış krizden” söz etti.

Konunun ciddiyetine vurgu yapan Petridis, “işgalin anomaliliği” nedeniyle büyük bir yük omuzlayan ilk hattaki ülke olarak bu konunun Güney Kıbrıs’ı meşgul eden bir konu olduğuna dikkati çekti.

Kolay çözümlerin bulunmadığını ifade eden Petridis, konuya müdahil tüm bakanlıkların ve dairelerin durumun etkili bir şekilde göğüslenmesi için tedbirler alması gerektiğini söyledi.