Güneyde yeni ve sert önlemler

Güney Kıbrıs’ta artan Koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Baf ve Limasol'da kısmi karantina koşulları başlarken, liseler kapatıldı, seyahatlere kısıtlama getirildi.

Alınan tedbirler şöyle:

Sadece 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek

Yemek alanları, restoranlar 10:30'a kadar açık olacak

Kiliselerde en fazla 75 kişiye olabilecek

Oyun Alanları kapatıldı

Konferans, etkinlik vb. etkinlikler yasaklandı

Huzurevlerine, sığınma evlerine, göçmen merkezlerine vb. ziyaretler yasaklandı.

LİMASOL VE BAF'TA ALINAN ÖNLEMLER

Şehir dışına iş amaçlı ve tıbbi nedenler dışında sabah 8'den 5'e kadar seyahat etmek yasaklandı.

Parklar, marinalar, kaldırımlar kapatıldı.

Evlerde 10 kişiden fazla insan toplanamayacak

Dini törenler, düğünler, vaftizler 10 kişiye kadar yapılabilecek

Liseler kapanıyor

Kamu, güvenlik personeli ile çalışan yemek merkezleri kapanıyor

Arkeolojik siteler kapanıyor

Tiyatrolar, sinemalar vb. kapanıyor

500 m2 üzeri alışveriş merkezleri kapanıyor.

Kuaförler, spor salonları, sürücü okulları, acenteler, kumarhaneler, yüzme havuzları vb. kapanıyor.

(kıbrıs postası)

Tedbirleri canlı yayında açıklayan Rum Lider şunları kaydetti:

"Daha bir hafta önce herkese hitap ettim, yeni kısıtlayıcı önlemlerin nedenlerini açıklayarak, Avrupa ülkelerinin uygulamaya koyduğu daha katı kısıtlayıcı önlemlerden kaçınma umudunu dile getirdim.

Maalesef alınan tedbirlere rağmen, daha katı kısıtlayıcı önlemlerin alınmaması için acı çeken girişimlere rağmen, sağlık, yaşam, sağlık sistemini ve ülke ekonomisini tehlikeli bir şekilde tehdit eden fenomen salgınının sınırlandırılması mümkün olamadı.

Epidemiyolojik göstergelerin ardından, 28 Ekim döneminde bugüne kadar 2644 yeni vaka kaydedilirken, aynı zamanda 8 ölümcül virüse bağlı ölümcül ölümcül vaka olduğunu belirtmek isterim.

Yukarıdaki verilerin analizi, yeni vakaların Limasol ve Paphos Bölgelerinden geldiğini gösteriyor, yani % 68 ' i sekiz ölümden 7 ' ü Limasol ' da daimi ikamet eden insanları ilgilendiriyor.

Aynı zamanda, şu anda hastaneye kaldırılan 68 kişiden 49 ' ü bu ilçelerden geliyor, yani yüzde 72 %.

Yukarıda belirttiğim kadarıyla virüsün enfeksiyonu ve iletiminin temel salgınlarının maalesef Limasol ve Paphos İlçeleri olduğu anlaşılıyor.

Bakanlar Kurulu, bölgenin geri kalanında yüksek vaka sayısını ve salgın ekibi ile görüştükten sonra ve kontrol edilemeyen bir salgın salgının görünür risklerini görmezden gelerek, Limasol ve Paphos illeri için daha katı tedbirler almaya karar verdi ve Ayrıca gençler ilin geri kalanına ilişkin tedbirler.

İçinizden biri olarak, son günlerin epidemiyolojik görüntü yoluyla kaydedilen riskleri izlemek için büyük acılar içinde olduğunu itiraf etmek istiyorum.

Aynı zamanda sorumluluk duygusu, Hükümetin veya kendisinin hayatlarını kaybetme ve aileleri yok etme risklerine karşı kişisel olarak kayıtsız kalmasına izin vermezdi.

Limasol ve Paphos hemşehrilerim: Yasaklama emrinin size neden olabileceği tepkileri ve hoş olmayan duyguları tam olarak anladığımı temin ederim.

Belirli bölgelerin vatandaşlarını hedef almak devletin niyeti değildi.

Hükümet kararları bugün rahatsızlık yaratabilir, ancak aldığımız koruyucu önlemler herkesin güvende hissetmesini sağlayacak, ancak daha da önemlisi çocuklarımıza ve ebeveynlerimize ve krizden sonraki gün eğleneceğiz."