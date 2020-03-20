Güneyde yerel yönetimler tedbirlerini arttırıyor

Güney Kıbrıs’ta yerel yönetimler, işletmeler, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlar, korona virüs salgınından korunmak için hükümet tarafından açıklanan önlemlere sıkı bir şekilde uyduklarını, etkinlikleri erteleyerek, arkeolojik alan ve müzeleri kapatarak, halkla teması mümkün olduğunca aza indirerek önlemleri artırdıklarını duyurdular.



Okullar 11 Mart’ta kapandı. Devlet okullarında eğitimin uzaktan verilebilmesi için çalışmalar yapılıyor.



15 Mart’ta, restoran, kafeterya, sinema, tiyatro, kuaför, casino ve etkinliklerin yapıldığı salonlar gibi yerlerin faaliyetleri Nisan sonuna kadar durduruldu; süpermarket, eczane, büfe ve benzin istasyonları açık bırakıldı.



Önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden Güney Kıbrıs Polisi, şimdiye kadar durumun cesaret verici olduğunu, halkın sorumlulukla önlemlere uyduğunu açıkladı; 3 bin binada yapılan kontrollerde sadece 10 karar ihlali olduğunu belirtti.



Güney Kıbrıs genelinde belediye yetkilileri, bölge yönetimleri, sivil toplum örgütleri ve uzman kuruluşlar, az sayıda personelle hizmet verdiklerini, hükümetin aldığı önlemlere sıkı sıkıya bağlı olduklarını, hükümetin insanlarla en az iki metre mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını ifade ettiler. Birçoğu binalarını ve diğer kamu alanlarını ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini duyurdular.



Eski Eserler Dairesi, korona virüsünden korunma önlemleri çerçevesinde, müzelerin, arkeolojik alanların ve anıtların 13 Nisan’a kadar kapalı kalacağını açıkladı. Sanat galerileri de bu dönemde kapalı olacaklarını duyurdular.



Güney Kıbrıs Senfoni Orkestrası ve Genç Senfoni Orkestrası, bu dönemde konser verilmeyeceğini, bunun yerine internetten müzikal videolar yayınlayacaklarını açıkladılar.



Karayolları Dairesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 17 Marta kadar olan araba muayenelerinin süresini Mart sonuna kadar uzattı.



Başpiskopos Chrysostomos, halka 10 Nisan’a kadar kiliseleri ziyaret etmemesi çağrısında bulundu. Manastırdan sorumlu kilise yetkilileri, Lefkoşa bölgesindeki Tamasou ve Orinis bölgelerinde bulunan manastırların dünden itibaren kapatıldığını ve 10 Nisan 2020’ye kadar kapalı kalacağını bildirdi.



Çalışanların sendikaları da, banka ve mali hizmet kuruluşlarından hala çalışmakta olan memurların, çalışma alanlarında yetkililerin açıkladığı sağlık kurallarına uymalarını istedi.



Güney Kıbrıs Denizcilik Acenteleri, ithalat ve ihracat için Limasol, Larnaka, Vassiliko limanlarına gelen ve giden gemilere hizmet vermeye devam ettiklerini, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirttiler.



Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Sivil Savunma’nın üst düzey yetkilisi Nicolas Paris, Sivil Savunma’nın diğer hizmetlere destek vererek görevini yerine getirdiğini söyledi.



Sivil Savunma’daki tüm planlı eğitimler ve tatbikatlar da bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.