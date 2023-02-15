Güneyde yoğun bakım üniteleri doldu

Güney Kıbrıs’taki yoğun bakım ünitelerinin ya dolduğunu ya da sınıra yaklaştığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Genelinde Yoğun Bakım Üniteleri Sınırda” başlıklı haberinde, gerek kamu, gerekse özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin ya dolu, ya da dolmak üzere olduğunu yazdı.
Habere göre, devlet hastanelerdeki yoğun bakım kapasitesi dün itibarıyla yüzde 100’e yaklaştı.
Gazete, sağlık sistemine dahil olan 3 büyük özel hastanede ise yoğun bakım için bir boş yer ya da hiç olmadığını belirtti.Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 15:55