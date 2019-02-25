Güneyde yoksulluk sınırı rakamları

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre fakirlik, hem Rumları, hem AB vatandaşlarını hem de yabancıları vurdu.

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak 2017 yılında, hane gelirleriyle birlikte, yoksulluk sınırının altındaki Rumların oranının yüzde 11.1 olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden AB üyesi diğer ülke vatandaşları için bu oranın yüzde 22.2, üçüncü ülke vatandaşları için ise yüzde 40.3 olduğunu yazdı.

ENFLASYON RAKAMLARI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Güney Kıbrıs’ın Ocak ayı enflasyon oranının yüzde 2.1 olarak açıklandığını yazdı.

Gazete Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki, yüzde 1 olan Aralık 2018 enflasyon oranının ocak 2019’da yüzde 2.1’e yükseldiğini belirtti.