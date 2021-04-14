Güneyde Yunanistan menşeli uyuşturucu

Atina’dan Güney Kıbrıs’a giden 33 yaşındaki Yunan vatandaşına ait bagajlarda Larnaka Havaalanı’nda yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 27 kilo marihuana ele geçirildi.
Rum polisi, 33 yaşındaki Yunan’ın, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a sistemli şekilde uyuşturucu transfer eden bir çetenin üyesi olduğuna inanıyor.
YURT DIŞINDAN KARGO İLE HİNT KENEVİRİ
Alithia ise Baf’ta dün öğlen saatlerinde 37 yaşındaki kişinin aracında yapılan aramada yurt dışından ithal edilen ve bir kargo şirketinden teslim alınmış iki pakette toplam 5 kilo ağırlığında Hint keneviri saptadığını, kişi hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.